Samsung perfeziona il visore XR Android con Gemini e design migliorato

Da quando è stato annunciato, ovvero lo scorso anno, Samsung ha apportato una serie di miglioramenti al suo visore basato su tecnologia XR. Chiamato anche Project Moohan , pare che il dispositivo sia stato perfezionato sia lato hardware che software, ma anche il design dovrebbe essere più confortevole. Vediamo quindi tutti i dettagli.

Project Moohan e l’integrazione con Gemini

Il punto chiave di questo visore sarà l'integrazione con Gemini e l'IA. L'assistente potrà vedere e sentire ciò che l'utente vive, utilizzando quindi il contesto visivo e audio per fornire sempre risposte immediate e utili. Ad esempio, l'utente potrà utilizzare Google Maps in una nuova città e chiedere in tempo reale informazioni su un monumento specifico.

A contribuire sarà anche Qualcomm, grazie alla potenza di calcolo del processore della serie XR2. Si tratta di un miglioramento piuttosto importante, se facciamo un confronto con i Google Glass del 2013. Sappiamo inoltre che il visore sarà dotato di due display micro-OLED 4K, altoparlanti e microfoni incorporati, nonché 16 GB di RAM. Troveremo inoltre il tracciamento oculare integrato e il controllo tramite gesti delle mani, oltre ai comandi vocali.