Death by Scrolling ha una data di uscita ufficiale ed è imminente

MicroProse e Terrible Toybox hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Death by Scrolling, il nuovo titolo diretto da Ron Gilbert, che sarà disponibile su PC a partire dal 28 ottobre, dunque fra pochi giorni, mentre le versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch arriveranno in un secondo momento.
Definito dagli sviluppatori come un roguelite d'azione frenetico e autoironico, Death by Scrolling ci catapulterà all'interno di frenetiche battaglie, che si susseguono senza sosta nell'ambito di un loop complicato ma avvincente, in cui ci verrà chiesto di combattere, morire e riprovare.
Supportati da una colonna sonora entusiasmante e da un sistema di controllo particolarmente preciso, che premia la nostra abilità e la nostra prontezza, il gioco miscela una raffinata grafica in pixel art a un gameplay dal ritmo sostenuto, che riprende la velocità dei roguelike moderni.
Nel trailer che annuncia la data di uscita è possibile trovare un assaggio delle meccaniche con cui ci troveremo ad avere a che fare in Death by Scrolling, fra lotte intense e l'immancabile umorismo del creatore di Monkey Island.
Un'esperienza originale e promettente
Presentato durante l'Opening Night Live 2025, Death by Scrolling si pone senza dubbio come un'esperienza originale, molto distante dalle precedenti opere di Gilbert, ma dotata di un grande potenziale che potrebbe senz'altro farla spiccare.
Tutto sta a capire quanto il gioco riuscirà a mantenere vivace la propria formula nel tempo, alternando sorprese, potenziamenti e nuovi oggetti allo scopo di alimentare continuamente l'azione e tenerci incollati allo schermo.