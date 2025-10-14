Death by Scrolling ha una data di uscita ufficiale ed è imminente

MicroProse e Terrible Toybox hanno annunciato con un trailer la data di uscita di Death by Scrolling, il nuovo titolo diretto da Ron Gilbert, che sarà disponibile su PC a partire dal 28 ottobre, dunque fra pochi giorni, mentre le versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch arriveranno in un secondo momento.

Definito dagli sviluppatori come un roguelite d'azione frenetico e autoironico, Death by Scrolling ci catapulterà all'interno di frenetiche battaglie, che si susseguono senza sosta nell'ambito di un loop complicato ma avvincente, in cui ci verrà chiesto di combattere, morire e riprovare.

Supportati da una colonna sonora entusiasmante e da un sistema di controllo particolarmente preciso, che premia la nostra abilità e la nostra prontezza, il gioco miscela una raffinata grafica in pixel art a un gameplay dal ritmo sostenuto, che riprende la velocità dei roguelike moderni.

Nel trailer che annuncia la data di uscita è possibile trovare un assaggio delle meccaniche con cui ci troveremo ad avere a che fare in Death by Scrolling, fra lotte intense e l'immancabile umorismo del creatore di Monkey Island.