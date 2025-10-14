Promozione gamelife PS5: come ottenere subito 150€ di sconto portando indietro la tua vecchia PS4

Un'occasione ideale per mettersi in casa la console Sony di ultima generazione e prepararsi ai grandi titoli in arrivo nei prossimi mesi, tra cui Marvel's Wolverine e l'adrenalinico Saros , oltre a successi recenti come Ghost of Yotei e Death Stranding 2 .

Se non avete ancora compiuto il salto verso la nuova generazione PlayStation, questo è il momento giusto: gamelife ha lanciato una nuova promozione trade-in che consente di ottenere 150€ di sconto sull'acquisto di una PlayStation 5 consegnando la propria vecchia PS4, indipendentemente dal modello.

Come funziona l'offerta e quali modelli PS5 sono inclusi

Grazie alla promo, le nuove PS5 vengono proposte a prezzi particolarmente vantaggiosi:

PlayStation 5 con lettore disco : 399,99€ (anziché 549,99€)

: 399,99€ (anziché 549,99€) PlayStation 5 Digital Edition (in bundle con l'Headset Kotion): 349,99€ (anziché 499,99€)

Chi desidera qualcosa di più esclusivo può invece optare per la PS5 Limited Edition Ghost of Yotei, che include il gioco e beneficia anch'essa dello sconto: 449,99€ anziché 599,99€.

PS5 Limited Edition Ghost of Yotei

Ma non solo. Sempre fino al 21 ottobre è disponibile anche un bundle per veri esploratori. Si tratta di una PS5 disc accompagnata da una versione su disco di Indiana Jones: l'Antico Cerchio. Il prezzo è di 589,99€ anziché 610,99€, ma è sempre possibile risparmiare 150€ riportando la propria PS4, pagando quindi PS5 disc+gioco solo 439,99€.

PS5 disc con Indiana Jones



Per poter effettuare il trade-in dovrete ovviamente recarvi nel negozio gamelife più vicino a voi.

La promozione sarà valida dal 14 al 21 ottobre 2025 in tutti i punti vendita gamelife, fino a esaurimento scorte o termine anticipato.

Con titoli già disponibili come Ghost of Yotei, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Elden Ring, God of War Ragnarök e Final Fantasy XVI, Battlefield 6, Ninja Gaiden 4, Borderlands 4, Death Stranding 2: On The Beach e Mafia: The Old Country, è il momento giusto per fare il salto verso PS5 e prepararsi all'arrivo di Soros, Wolverine e il nuovo Call of Duty.