Promozione gamelife PS5: come ottenere subito 150€ di sconto portando indietro la tua vecchia PS4

Torna la supervalutazione di PS4, l'occasione giusta per entrare nella nuova generazione PlayStation con un forte sconto e tanti giochi in arrivo.

NOTIZIA di Multiplayer.it   —   14/10/2025
PS5 in versione Ghost of Yotei

Se non avete ancora compiuto il salto verso la nuova generazione PlayStation, questo è il momento giusto: gamelife ha lanciato una nuova promozione trade-in che consente di ottenere 150€ di sconto sull'acquisto di una PlayStation 5 consegnando la propria vecchia PS4, indipendentemente dal modello.

Un'occasione ideale per mettersi in casa la console Sony di ultima generazione e prepararsi ai grandi titoli in arrivo nei prossimi mesi, tra cui Marvel's Wolverine e l'adrenalinico Saros, oltre a successi recenti come Ghost of Yotei e Death Stranding 2.

Come funziona l'offerta e quali modelli PS5 sono inclusi

Grazie alla promo, le nuove PS5 vengono proposte a prezzi particolarmente vantaggiosi:

  • PlayStation 5 con lettore disco: 399,99€ (anziché 549,99€)
  • PlayStation 5 Digital Edition (in bundle con l'Headset Kotion): 349,99€ (anziché 499,99€)

Chi desidera qualcosa di più esclusivo può invece optare per la PS5 Limited Edition Ghost of Yotei, che include il gioco e beneficia anch'essa dello sconto: 449,99€ anziché 599,99€.

PS5 Limited Edition Ghost of Yotei
PS5 Limited Edition Ghost of Yotei

Ma non solo. Sempre fino al 21 ottobre è disponibile anche un bundle per veri esploratori. Si tratta di una PS5 disc accompagnata da una versione su disco di Indiana Jones: l'Antico Cerchio. Il prezzo è di 589,99€ anziché 610,99€, ma è sempre possibile risparmiare 150€ riportando la propria PS4, pagando quindi PS5 disc+gioco solo 439,99€.

PS5 disc con Indiana Jones
PS5 disc con Indiana Jones


Per poter effettuare il trade-in dovrete ovviamente recarvi nel negozio gamelife più vicino a voi.
La promozione sarà valida dal 14 al 21 ottobre 2025 in tutti i punti vendita gamelife, fino a esaurimento scorte o termine anticipato.

Con titoli già disponibili come Ghost of Yotei, Horizon Forbidden West, Spider-Man 2, Elden Ring, God of War Ragnarök e Final Fantasy XVI, Battlefield 6, Ninja Gaiden 4, Borderlands 4, Death Stranding 2: On The Beach e Mafia: The Old Country, è il momento giusto per fare il salto verso PS5 e prepararsi all'arrivo di Soros, Wolverine e il nuovo Call of Duty.

Gli accessori in promozione: DualSense God of War e Pro Club

Inoltre, per completare la propria collezione, è già possibile prenotare il nuovo DualSense dedicato al 20° anniversario di God of War, in arrivo il 23 ottobre.

Il controller è prenotabile a questo indirizzo.

Il DualSense di God of War
Il DualSense di God of War

Infine, chi desidera ottenere ancora più vantaggi può aderire al Pro Club di gamelife, che offre numerosi benefici e uno sconto extra del 5% su gran parte dei prodotti, compresi giochi e accessori.

