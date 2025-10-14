Xiaomi Pad 7: il tablet da 11,2" e con Snapdragon 7+ Gen 3 in promozione, sfrutta il coupon

Xiaomi Pad 7 è uno dei tablet Android più avanzati disponibili sul mercato, progettato per offrire prestazioni eccellenti in ogni ambito, dall'intrattenimento al lavoro . Il suo display da 11,2 pollici con risoluzione 3200 x 2136 pixel garantisce immagini nitide e dettagliate, perfette per la visione di video, giochi o per la produttività quotidiana.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante che coinvolge lo Xiaomi Pad 7 che viene messo in offerta grazie allo sfruttamento del coupon ITBS25 che andrà a farti risparmiare 25€ per un totale di 265,61€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli

La connettività è completa: oltre al modulo HSDPA, ideale per trasferimenti dati veloci e navigazione stabile, il tablet supporta anche Wi-Fi e GPS, assicurando collegamenti affidabili sia a casa sia in mobilità. La batteria da 8850 mAh offre lunga autonomia, permettendo di utilizzare il dispositivo per molte ore senza interruzioni e con ricarica rapida.

Xiaomi Pad 7

Il comparto fotografico è di buon livello: la fotocamera posteriore da 13 MP consente di scattare foto con risoluzione fino a 8165x6124 pixel e registrare video in 4K (3840x2160 pixel), ideale per catturare immagini dettagliate e contenuti multimediali di qualità professionale. Dal punto di vista del design, lo Xiaomi Pad 7 è sottile ed elegante, con uno spessore di soli 6,2 mm e un peso di 500 g.