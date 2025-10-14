Apple TV+ diventa Apple TV: il rebranding anticipa nuovi dispositivi e un ecosistema unificato

Apple TV+ subisce un rebranding e diventa Apple TV: in arrivo pare ci siano anche dei nuovi dispositivi. Scopriamo insieme tutti i dettagli e le novità.

Apple ha compiuto una mossa importante nel suo ecosistema di intrattenimento: il servizio Apple TV+ cambia nome e diventa semplicemente "Apple TV", accompagnato da un nuovo logo dai colori vivaci e da un design più moderno. A prima vista potrebbe sembrare un semplice restyling grafico, ma l'operazione nasconde probabilmente un progetto più ampio, volto a unificare hardware, software e servizi sotto un'unica identità coerente. Secondo quanto riportato da MacRumors, la beta di iOS 26.1 mostra già la nuova icona di Apple TV, caratterizzata da tonalità accese e una finitura effetto vetro, segno di un linguaggio visivo più dinamico e coerente con le ultime linee estetiche di Apple.

Apple TV: il cambio di nomenclatura non è solo una questione estetica Il cambio di nome non è solo estetico: si tratta di una vera e propria strategia di semplificazione. L'azienda elimina così la confusione che da anni accompagna la distinzione tra Apple TV+ (il servizio di streaming), Apple TV (l'app e il dispositivo fisico). Apple TV, il nuovo modello arriva entro fine 2025 La decisione di unificare tutto sotto il marchio "Apple TV" sembra inoltre anticipare l'arrivo di un nuovo hardware, forse una nuova generazione di Apple TV alimentata dal chip M5, in arrivo insieme ai nuovi Mac e iPad. Apple non aggiorna il proprio set-top box dal 2022, e un refresh in questo momento strategico potrebbe rappresentare il passo successivo verso l'integrazione con Vision Pro e l'esperienza di spatial computing.