Battlefield 6 potrebbe ricevere presto altre sei modalità di gioco, scoperte tra i file

Da un'operazione di data mining, in base a quanto riportato da Insider-Gaming, emergerebbero indizi su queste sei nuove modalità di gioco che andrebbero ad aggiungersi alle altre sei attualmente disponibili dal lancio, raddoppiando così le varianti del multiplayer .

Come si conviene a un multiplayer live service con supporto a lungo termine, Battlefield 6 è stato lanciato con una certa quantità di contenuti ma non si tratta certamente del numero definitivo, poiché altri verranno aggiunti nel prossimo periodo: a riprova di questo, dai file sembrano emergere già altre sei modalità di gioco che potrebbero essere aggiunte a breve .

Due di queste sono già confermate

In base a informazioni precedenti, sembra che "Glacier" sia il nome in codice di Battlefield 6, dunque la sua presenza nelle stringhe piazza i file proprio all'interno del codice del gioco, con la specifica "MP" a indicare la modalità multiplayer.

Guardando i nomi che emergono dai frammenti di codice in questione, possiamo estrarre i nomi "Raid", "Payload", "Sabotage", "Squad Shootout", "Strikepoint", e "TankHunt", che sembrano riferirsi ad altrettante modalità di gioco attualmente non presenti e dunque in arrivo.

In effetti, Strikepoint e Sabotage sono già note e dovrebbero arrivare a partire da fine ottobre con prossimi update ufficiali già comunicati in precedenza da DICE e EA, cosa che sembra corroborare l'ipotesi in questione.

Strikepoint dovrebbe arrivare il 28 ottobre come parte di Stagione 1: Rogue Ops, mentre Sabotage dovrebbe arrivare il 18 novembre come parte di Stagione 1: California Resistance. Gli altri nomi potrebbero dunque essere in arrivo successivamente.

