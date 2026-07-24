Un nuovo update di Horizon Zero Dawn Remastered rafforza l'idea di una PS6 portatile

Anche Horizon Zero Dawn Remastered ha ricevuto un nuovo aggiornamento che rafforza l'idea che esista una PS6 portatile nel prossimo futuro, avendo ricevuto anche questo il supporto per la modalità risparmio energetico di PS5.

Non è la prima volta che succede ed è anzi la regolarità con cui questa modalità viene supportata dai principali giochi di Sony attraverso aggiornamenti dal pattern apparentemente poco chiaro a far pensare che dietro la diffusione di questa modalità ci sia un progetto molto preciso da parte della compagnia, che potrebbe stare preparando una nuova console portatile.

È una teoria emersa già nei mesi scorsi e supportata a questo punto da diversi indizi e voci di corridoio: Sony potrebbe aver intenzione di lanciare una PS6 portatile accanto a una nuova console domestica tradizionale.