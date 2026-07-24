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Un nuovo update di Horizon Zero Dawn Remastered rafforza l'idea di una PS6 portatile

Horizon Zero Dawn Remastered ha ricevuto la patch 1.09 che introduce una novità in verità già molto nota e diffusa, ma che non fa che rafforzare l'idea di una possibile PS6 portatile.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/07/2026
Aloy in Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered
Horizon Zero Dawn Remastered
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Anche Horizon Zero Dawn Remastered ha ricevuto un nuovo aggiornamento che rafforza l'idea che esista una PS6 portatile nel prossimo futuro, avendo ricevuto anche questo il supporto per la modalità risparmio energetico di PS5.

Non è la prima volta che succede ed è anzi la regolarità con cui questa modalità viene supportata dai principali giochi di Sony attraverso aggiornamenti dal pattern apparentemente poco chiaro a far pensare che dietro la diffusione di questa modalità ci sia un progetto molto preciso da parte della compagnia, che potrebbe stare preparando una nuova console portatile.

È una teoria emersa già nei mesi scorsi e supportata a questo punto da diversi indizi e voci di corridoio: Sony potrebbe aver intenzione di lanciare una PS6 portatile accanto a una nuova console domestica tradizionale.

Un disegno preciso dietro alla modalità risparmio?

La patch 1.09 di Horizon Zero Dawn Remastered è in effetti incentrata soprattutto sull'aggiunta del supporto per la modalità a risparmio energetico, cosa che potrebbe sembrare piuttosto superflua in un gioco uscito ormai da tempo, oltre al fatto di essere un'opzione non proprio ampiamente sfruttata dagli utenti.

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Tale modalità porta la console a bilanciare il carico di lavoro in modo da consumare meno elettricità possibile, cosa che potrebbe avere a che fare con un'iniziativa di stampo economico e ambientalista, ma fa pensare anche a un preciso disegno dietro questa.

Horizon Zero Dawn Remastered si mostra su PS5 Pro con un video di gameplay Horizon Zero Dawn Remastered si mostra su PS5 Pro con un video di gameplay

Secondo molti, si tratterebbe di un sistema che preparerebbe all'arrivo di una PS6 portatile: trattandosi di un dispositivo verosimilmente a basso assorbimento energetico, richiederebbe delle ottimizzazioni per far funzionare al meglio i giochi attraverso una configurazione impostata al risparmio energetico.

In sostanza, la modalità in questione sarebbe una sorta di banco prova generale per l'arrivo di una nuova PlayStation portatile, che in questo modo si ritroverebbe la strada un po' spianata anche sul fronte delle ottimizzazioni sui singoli giochi, ma ovviamente questa è al momento solo una teoria.

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