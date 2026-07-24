Sei stressato? Rilassati strizzando questo DualSense al minimo storico su Amazon

Su Amazon è disponibile un oggetto piuttosto particolare: una palla antistress a forma di DualSense a soli 7,90 €. Si tratta di un prodotto targato Paladone con licenza ufficiale PlayStation. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un accessorio particolare

Questo prodotto, come ti abbiamo anticipato, è targato Paladone con licenza ufficiale PlayStation e replica il controller DualSense nella sua classica colorazione bianca. La palla antistress è larga 11 cm e alta 7,5 ed è un giocattolo "fidget" pensato per scaricare la tensione o rilassare. Tuttavia, può essere anche un semplice accessorio decorativo da esporre, se preferisci (o da usare come sfogo dopo l'ennesima sconfitta). In ogni caso, è un prodotto ideale per adulti e bambini.

Palla antistress DualSense

Tuttavia, non aspettarti dimensioni uguali al controller originale, dato che questo prodotto è davvero molto piccolo. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.