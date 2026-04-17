Dopo anni di attesa, Pragmata è disponibile da oggi

Dopo anni di attesa, Capcom annuncia finalmente il lancio di Pragmata , il suo ambizioso action-adventure fantascientifico, disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC tramite Steam. Ad accompagnare il lancio c'è anche uno spettacolare trailer , che consente di dare una nuova occhiata al gioco prima dell'uscita.

Il trailer

Pragmata porta i giocatori in un'ambientazione lunare tanto suggestiva quanto inquietante. La vicenda si svolge infatti all'interno di una stazione sulla Luna che ha improvvisamente interrotto ogni comunicazione con la Terra. Qui entra in scena l'astronauta Hugh Williams, inviato per indagare, che si ritrova in difficoltà fino all'incontro con Diana, un enigmatico androide dall'aspetto di una bambina. Insieme, i due intraprendono un viaggio tra i corridoi della base alla ricerca di un modo per tornare a casa.

Il cuore dell'esperienza è rappresentato dall'interazione tra i due protagonisti: mentre Hugh si occupa del combattimento diretto, Diana utilizza le sue capacità di hacking per analizzare e indebolire i nemici. Il sistema di gioco mescola così azione e puzzle, richiedendo coordinazione e strategia per affrontare un'intelligenza artificiale ostile che controlla l'intera struttura. Tra gli scontri i due si rechereanno al Rifugio, una zona sicura dove i personaggi possono rafforzare il proprio legame e migliorare l'equipaggiamento usando i materiali raccolti.

"Era da molto tempo che aspettavamo questo giorno", ha dichiarato il producer Naoto Oyama. "Il team di sviluppo ha lavorato con grande passione a questo progetto per molti anni, e la community ci ha accompagnato in ogni fase del percorso. Ci è voluto un po' di tempo, ma sentiamo di aver creato qualcosa di veramente unico e speciale per voi. Grazie mille per il vostro sostegno. Siamo davvero felici che oggi tutti possano finalmente vivere l'indimenticabile avventura di Hugh e Diana."

Accanto all'edizione standard, è disponibile anche una Deluxe Edition che include lo Shelter Variety Pack, con contenuti aggiuntivi come outfit cosmetici, emote, musiche extra e una raccolta di illustrazioni. Per chi vuole provarlo prima dell'acquisto, è stata resa disponibile gratuitamente anche una demo, Pragmata Sketchbook, scaricabile dai principali store digitali.