Il mouse da gaming Logitech G203 è scontatissimo su Amazon: puoi acquistarlo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo interessante e allettante sul mouse da gaming Logitech G203 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 58% per un costo totale e finale d'acquisto di 19,99€, circa 2€ in più rispetto al minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Dotato di un sensore da 8.000 DPI , garantisce un'elevata accuratezza nei movimenti, permettendo di adattare la sensibilità alle proprie esigenze tramite il software Logitech G Hub. È possibile configurare fino a cinque livelli DPI e passare rapidamente da uno all'altro durante il gioco.

Ulteriori dettagli sul mouse

Uno degli elementi distintivi è il sistema LIGHTSYNC RGB, che offre effetti luminosi vivaci e completamente personalizzabili su circa 16,8 milioni di colori. Grazie al software dedicato, è possibile scegliere tra diverse animazioni preimpostate o creare configurazioni uniche per adattare il mouse al proprio setup.

Il design classico a sei pulsanti è stato testato e apprezzato da numerosi giocatori, offrendo un'ergonomia confortevole e un controllo intuitivo. Ogni pulsante può essere personalizzato per semplificare le azioni in gioco o migliorare la produttività.

Infine, i pulsanti principali utilizzano un sistema di tensionamento meccanico con molle in metallo, garantendo maggiore reattività, durata e affidabilità nel tempo