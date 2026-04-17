Un trailer presenta la patch 7.5 di Final Fantasy 14: Trail to the Heavens

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy XIV che presenta i contenuti della patch 7.5, annunciando al contempo che sarà disponibile a partire dal 28 aprile, quindi soltanto tra qualche giorno.
La patch 7.5 si presenta come uno degli aggiornamenti più ricchi e articolati degli ultimi tempi, ampliando contenuti narrativi, attività endgame e sistemi di gioco con una varietà di novità pensate per soddisfare sia i veterani sia i nuovi giocatori.
I contenuti e il trailer
Al centro dell'aggiornamento troviamo il nuovo capitolo della storia principale, Trail to the Heavens, che prosegue la narrazione espandendo gli eventi successivi all'espansione Dawntrail. Sul fronte PvE cooperativo, spicca l'introduzione del raid su larga scala Windurst: The Third Walk, un nuovo capitolo dell'Alliance Raid.
Non mancano le sfide per i giocatori più esperti: arrivano infatti il nuovo dungeon The Clyteum, il Trial inedito The Unmaking e la versione Unreal di Shinryu's Domain, pensata per offrire una rilettura moderna e più impegnativa di uno scontro che gli appassionati ricordano bene. A questi si aggiunge anche un nuovo Ultimate Raid, destinato come sempre a rappresentare il massimo livello di difficoltà disponibile nel gioco.
Tra le novità più significative sul piano del gameplay spicca l'introduzione del Beastmaster come nuovo Limited Job, una classe particolare con meccaniche uniche e contenuti dedicati. Parallelamente, vengono ampliate le attività competitive con una nuova arena per il Crystalline Conflict, mentre il mondo di gioco si espande con l'area Occult Crescent: North Horn. Insomma, c'è molto per cui vale la pena attendere la patch.