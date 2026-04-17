Un trailer presenta la patch 7.5 di Final Fantasy 14: Trail to the Heavens

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Final Fantasy XIV che presenta i contenuti della patch 7.5, annunciando al contempo che sarà disponibile a partire dal 28 aprile, quindi soltanto tra qualche giorno.

La patch 7.5 si presenta come uno degli aggiornamenti più ricchi e articolati degli ultimi tempi, ampliando contenuti narrativi, attività endgame e sistemi di gioco con una varietà di novità pensate per soddisfare sia i veterani sia i nuovi giocatori.