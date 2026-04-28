Le prime impressioni sul film di Mortal Kombat 2 sono positive: è fan service sanguinolento, ma di qualità

Mortal Kombat 2 è in arrivo al cinema e gli appassionati della serie picchiaduro sperano che sia un buon film. Per fortuna, le prime impressioni sembrano positive .

Le prima impressioni su Mortal Kombat 2

Il critico Michael Lee scrive: "Mortal Kombat II è un divertente popcorn movie. I combattimenti sono cruenti, la posta in gioco è più alta e le dinamiche sono più interessanti rispetto al suo predecessore. Il Johnny Cage di Karl Urban porta meta-commedia ed energia alla JCVD, mentre la Kitana di Adeline Rudolph conferisce peso emotivo alla carneficina."

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Shahbaz Siddiqui di The Movie Podcast ammette che c'è molto fan service, anche quando non tutto funziona come film: "Mortal Kombat II si trattiene proprio quando conta di più, ma vedere questi personaggi sullo schermo è comunque uno sballo totale. È pura energia da sala giochi e presenta un combattimento di Liu Kang che spacca assolutamente! Una corsa caotica, certo, ma il fan service la tiene in piedi."

Chris Killian di Comic Book ha lodato la fedeltà della pellicola rispetto ai giochi, aggiungendo che si tratta di "un netto miglioramento rispetto al primo film sotto quasi ogni punto di vista immaginabile: combattimenti migliori, costumi più fighi e fatality ancora più feroci."

Multiverse of Color concorda: "Mortal Kombat II è per i fan del gioco, con sequenze d'azione migliorate e fatality cruente che colpiranno nel segno. Johnny Cage e Kitana rappresentano il cuore pulsante della storia."

Hunter Bolding di That Hollywood S ha invece twittato: "Mortal Kombat II è un gran bel film. Centra lo stile del videogioco, offre momenti spettacolari in abbondanza, una storia soddisfacente: c'è tutto. Sono rimasto colpito soprattutto dalla storia di Johnny Cage e Kitana."

Se siete fan della saga, vi lasciamo a una curiosità: i pattinatori georgiani hanno portato Mortal Kombat a Milano Cortina 2026, ma senza fatality.