Mortal Kombat 2 apre le prevendite con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 2 apre le prevendite dei biglietti per il nuovo capitolo della saga cinematografica, che vedrà stavolta la presenza di Karl Urban nei panni di Johnny Cage, protagonista anche di questo video.

In arrivo nelle sale il prossimo 6 maggio, Mortal Kombat 2 mostra in queste sequenze una spettacolare carrellata di combattimenti che vedono coinvolti diversi personaggi della serie, fra cui naturalmente Liu Kang, Sonya Blade e Raiden.

Rispetto al precedente episodio, non c'è dubbio che la presenza del Johnny Cage di Karl Urban aggiungerà carisma e umorismo alla pellicola, e già nel trailer è possibile assistere a diverse sequenze in cui l'attore lancia delle frasi a effetto.

Ex stella del cinema d'azione, Cage viene convocato da Raiden per combattere per la Terra nel leggendario Mortal Kombat, dove si vedrà costretto a far valere abilità che neanche lui immaginava di possedere.