Mortal Kombat 2 apre le prevendite con un nuovo trailer

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 2 apre le prevendite dei biglietti per il nuovo capitolo della saga cinematografica, che vedrà stavolta la presenza di Karl Urban nei panni di Johnny Cage, protagonista anche di questo video.
In arrivo nelle sale il prossimo 6 maggio, Mortal Kombat 2 mostra in queste sequenze una spettacolare carrellata di combattimenti che vedono coinvolti diversi personaggi della serie, fra cui naturalmente Liu Kang, Sonya Blade e Raiden.
Rispetto al precedente episodio, non c'è dubbio che la presenza del Johnny Cage di Karl Urban aggiungerà carisma e umorismo alla pellicola, e già nel trailer è possibile assistere a diverse sequenze in cui l'attore lancia delle frasi a effetto.
Ex stella del cinema d'azione, Cage viene convocato da Raiden per combattere per la Terra nel leggendario Mortal Kombat, dove si vedrà costretto a far valere abilità che neanche lui immaginava di possedere.
Un sequel molto promettente
A qualche settimana di distanza dal precedente trailer, Mortal Kombat 2 ribadisce anche con il video di oggi un indubbio potenziale, determinato non solo dalla presenza di Urban ma anche di tanti altri nuovi personaggi, che non mancheranno di entusiasmare i fan della serie di picchiaduro targata NetherRealm Studios.
Nel cast della pellicola troviamo Jessica McNamee, Josh Lawson, Ludi Lin, Mehcad Brooks, Lewis Tan e Hiroyuki Sanada nei panni di Hanzo Hasashi, alias Scorpion. Il già citato Raiden è interpretato da Tadanobu Asano, mentre Bi-Han viene portato in scena da Joe Taslim.