The Blood of Dawnwalker ha una data di uscita, aperti i preordini su PS5, Xbox e PC

Bandai Namco e Rebel Wolves hanno annunciato ufficialmente la data di uscita di The Blood of Dawnwalker . L'ambizioso action GDR debutterà il 3 settembre su PS5, Xbox Series X|S e PC .

Prezzi, edizioni e bonus

I preordini sono già disponibili su PlayStation Store, Xbox Store, Steam e Microsoft Store per le versioni digitali.

Sono previste due edizioni:

Standard Edition - 69,99 euro

- 69,99 euro Eclipse Edition - 79,99 euro, che include: Gioco completo The Blood of Dawnwalker Compendio del mondo in formato digitale Colonna sonora digitale Fumetto digitale

- 79,99 euro, che include:

Indipendentemente dall'edizione scelta, il preacquisto garantisce come bonus il set armatura del Viandante Sangorano, ottenibile comunque anche nel corso dell'avventura.

In The Blood of Dawnwalker vestiamo i panni di Coen, un giovane divenuto il "Dawnwalker", un essere legato al potere del sangue e coinvolto in una guerra tra clan vampirici, ognuno caratterizzato da culture, gerarchie e abilità uniche. Il gameplay combina combattimenti dinamici in terza persona, poteri soprannaturali basati sul sangue ed esplorazione ricca di segreti. Il mondo di gioco è concepito come un vero "sandbox narrativo", in cui missioni, alleanze e percorsi si modellano sulle scelte del giocatore.

Fin dall'annuncio il gioco ha attirato l'interesse di molti giocatori anche grazie al pedigree del team. Infatti, Rebel Wolves è guidato da Konrad Tomaszkiewicz, già game director di The Witcher 3, e include diversi sviluppatori che hanno lavorato alla serie di CD Projekt RED. Anche l'ambientazione ha giocato un ruolo chiave: un dark fantasy maturo, ispirato all'Europa medievale e popolato da clan di vampiri, presentato fin da subito con un tono cupo e affascinante che ha rapito in molti.