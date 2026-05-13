Il tema musicale di Pokémon Vento e Onda è stato presentato con un video dietro le quinte

C'è grande attesa per Pokémon Vento e Onda, i due nuovi giochi della serie in arrivo su Nintendo Switch 2. Probabilmente passerà ancora qualche mese prima di scoprire nuove informazioni sul progetto, ma nel frattempo Game Freak e The Pokémon Company hanno deciso di offrire un primo assaggio della colonna sonora.
Sui canali social ufficiali è stato pubblicato un video dietro le quinte che mostra la sessione di registrazione del tema principale del gioco, eseguito dalla NHK Symphony Orchestra. Le immagini sono intervallate da brevi sequenze tratte dal primo trailer ufficiale di Vento e Onda, mostrato lo scorso febbraio.
Un piccolo assaggio sonoro, in attesa di rivedere in azione i due giochi di decima generazione
In uscita nel 2027, Pokémon Vento e Onda rappresentano la decima generazione della serie. I due titoli ci porteranno in una nuova regione tutta da esplorare: un arcipelago caratterizzato da ambientazioni molto diverse tra loro, dalle ampie zone costiere illuminate dal sole alle isole ricoperte di vegetazione, passando per foreste fitte, pendii rocciosi modellati dal vento e persino fondali marini ricchi di dettagli.
Durante il viaggio saremo accompagnati da uno dei tre nuovi Pokémon iniziali: Browt (Erba), Pombon (Fuoco) e Gecqua (Acqua). Nel trailer sono inoltre apparsi diversi Pokémon delle generazioni precedenti, come Gloom, Tropius, Corsola e Duskull, ma è chiaro che all'appello mancano ancora molte creature, incluse quelle completamente inedite che debutteranno proprio con la decima generazione. Insomma, quello di oggi è solo un piccolo assaggio sonoro di ciò che ci aspetta: per scoprire davvero il mondo di Vento e Onda dovremo attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali.
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