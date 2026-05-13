Il tema musicale di Pokémon Vento e Onda è stato presentato con un video dietro le quinte

Sui canali social ufficiali è stato pubblicato un video dietro le quinte che mostra la sessione di registrazione del tema principale del gioco , eseguito dalla NHK Symphony Orchestra . Le immagini sono intervallate da brevi sequenze tratte dal primo trailer ufficiale di Vento e Onda, mostrato lo scorso febbraio.

C'è grande attesa per Pokémon Vento e Onda , i due nuovi giochi della serie in arrivo su Nintendo Switch 2. Probabilmente passerà ancora qualche mese prima di scoprire nuove informazioni sul progetto, ma nel frattempo Game Freak e The Pokémon Company hanno deciso di offrire un primo assaggio della colonna sonora .

Un piccolo assaggio sonoro, in attesa di rivedere in azione i due giochi di decima generazione

In uscita nel 2027, Pokémon Vento e Onda rappresentano la decima generazione della serie. I due titoli ci porteranno in una nuova regione tutta da esplorare: un arcipelago caratterizzato da ambientazioni molto diverse tra loro, dalle ampie zone costiere illuminate dal sole alle isole ricoperte di vegetazione, passando per foreste fitte, pendii rocciosi modellati dal vento e persino fondali marini ricchi di dettagli.

Durante il viaggio saremo accompagnati da uno dei tre nuovi Pokémon iniziali: Browt (Erba), Pombon (Fuoco) e Gecqua (Acqua). Nel trailer sono inoltre apparsi diversi Pokémon delle generazioni precedenti, come Gloom, Tropius, Corsola e Duskull, ma è chiaro che all'appello mancano ancora molte creature, incluse quelle completamente inedite che debutteranno proprio con la decima generazione. Insomma, quello di oggi è solo un piccolo assaggio sonoro di ciò che ci aspetta: per scoprire davvero il mondo di Vento e Onda dovremo attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali.