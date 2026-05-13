L'IA conquista anche smartwatch e auricolari: mercato da 1.000 miliardi di dollari entro il 2032

Secondo le stime di Counterpoint Research, il mercato globale dei dispositivi indossabili con Edge AI rappresenterà un'opportunità cumulativa da 1.000 miliardi di dollari (circa 880 miliardi di euro) tra il 2025 e il 2032. Di questa cifra, il 75% sarà attribuibile proprio alle funzionalità di IA eseguite localmente .

L'intelligenza artificiale elaborata direttamente sui dispositivi sta cambiando in profondità il settore dei wearable. Smartwatch, auricolari wireless e smart ring non si limitano più a raccogliere dati e inviarli al cloud, ma sono sempre più in grado di analizzarli in tempo reale , riducendo i tempi di risposta e migliorando la tutela della privacy.

L’Edge AI spinge la nuova generazione di wearable

Nei cosiddetti dispositivi Edge AI, i modelli vengono addestrati nel cloud ma l'inferenza avviene direttamente sull'hardware del prodotto, sfruttando CPU, NPU e microcontrollori integrati. Questo approccio consente di gestire localmente attività come il monitoraggio continuo della salute, il riconoscimento dei gesti e la comprensione del contesto.

proiezione della crescita del fatturato globale per categoria: il settore passerà dai 40 miliardi di dollari del 2025 ai 154 miliardi previsti per il 2032.

Il vantaggio è duplice. Da una parte si riduce la latenza, con risposte quasi istantanee. Dall'altra diminuisce la quantità di dati sensibili inviati ai server remoti, un aspetto sempre più rilevante quando si parla di parametri biometrici e informazioni sanitarie. Counterpoint prevede che la quota di wearable con Edge AI passerà dal 30% delle spedizioni globali nel 2025 a quasi l'80% entro il 2032. Solo nel 2025, le consegne di questi dispositivi sono cresciute di oltre il 60% su base annua.

Gli smartwatch continueranno a rappresentare uno dei segmenti più importanti. L'IA locale permette di gestire funzioni come elettrocardiogramma, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue, analisi avanzata del sonno e rilevamento delle cadute. Anche gli auricolari true wireless stanno ampliando le proprie capacità. Traduzione in tempo reale, identificazione del parlante e adattamento personalizzato dell'audio stanno diventando elementi sempre più richiesti dagli utenti.

Il segmento con la crescita più rapida sarà però quello degli smart ring. Questi dispositivi, privi di schermo e con consumi ridotti, possono monitorare in modo continuo variabilità della frequenza cardiaca, livelli di stress e qualità del sonno, sfruttando sensori miniaturizzati e algoritmi TinyML.

Secondo la Principal Analyst Anshika Jain "i ricavi del mercato wearable consumer cresceranno con un CAGR (tasso di crescita annuale composto) costante del 10% entro il 2032, ma i dispositivi indossabili dotati di Edge AI accelereranno molto più rapidamente, con un CAGR del 21%. Il motivo per cui l'adozione dell'Edge AI sta superando il mercato generale dei wearable", ha continuato, commentando l'evoluzione dell'ecosistema, "non risiede solo nell'entusiasmo dei consumatori, ma in uno stack tecnologico che ha silenziosamente superato diverse soglie critiche in contemporanea".

Jain ha poi aggiunto che "questa transizione sarà accelerata da molteplici fattori trainanti. La rapida miniaturizzazione delle NPU e i significativi progressi nell'efficienza prestazionale stanno abilitando carichi di lavoro AI avanzati anche su dispositivi ultra-compatti come TWS e smartwatch. Allo stesso tempo, l'ecosistema dei modelli AI sta maturando velocemente, puntando sulla riduzione dei modelli per renderli più piccoli, agili e implementabili direttamente on-device. Questa spinta incessante verso un'IA compatta ed efficiente sta democratizzando l'intelligenza tra le diverse fasce hardware, permettendo l'esecuzione di inferenze complesse su microcontrollori a basso costo e ampliando l'adozione dell'Edge AI in ogni fascia di prezzo".