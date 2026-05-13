Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe diventare il SoC più costoso mai realizzato da Qualcomm per gli smartphone Android

Le prossime mosse di Qualcomm potrebbero modificare in modo significativo il panorama degli smartphone Android di fascia alta. Secondo recenti indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando a una nuova strategia che prevede due differenti versioni del suo futuro processore top di gamma, con caratteristiche e costi nettamente distinti.

L'aumento costante del costo dei SoC Qualcomm culmina con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Il confronto con le generazioni precedenti mostra un aumento costante. Lo Snapdragon 8 Gen 1 avrebbe avuto un prezzo compreso tra 120 e 130 dollari, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe arrivato a circa 200 dollari.

Il primo Snapdragon 8 Elite avrebbe toccato quota 220 dollari, rendendo ancora più significativo il possibile salto oltre la soglia dei 300 dollari.

Per il 2027, Qualcomm non sembrerebbe intenzionata a proporre un unico processore per tutti i flagship Android. Accanto a una versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 6, destinata alla maggior parte dei top di gamma, arriverebbe una variante Pro pensata per device super-premium.