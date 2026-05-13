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Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe diventare il SoC più costoso mai realizzato da Qualcomm per gli smartphone Android

Qualcomm starebbe sviluppando due versioni del suo prossimo chip di punta per il 2027. La variante Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro potrebbe costare oltre 300 dollari.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/05/2026
Snapdragon

Le prossime mosse di Qualcomm potrebbero modificare in modo significativo il panorama degli smartphone Android di fascia alta. Secondo recenti indiscrezioni, l'azienda starebbe lavorando a una nuova strategia che prevede due differenti versioni del suo futuro processore top di gamma, con caratteristiche e costi nettamente distinti.

L'elemento che ha attirato maggiore attenzione riguarda il possibile prezzo dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. In base alle informazioni diffuse dal leaker Abhishek Yadav, questa variante potrebbe superare i 300 dollari per singola unità, stabilendo il costo più elevato mai registrato per un chip mobile dell'azienda statunitense.

L'aumento costante del costo dei SoC Qualcomm culmina con lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro

Il confronto con le generazioni precedenti mostra un aumento costante. Lo Snapdragon 8 Gen 1 avrebbe avuto un prezzo compreso tra 120 e 130 dollari, mentre lo Snapdragon 8 Gen 3 sarebbe arrivato a circa 200 dollari.

Il primo Snapdragon 8 Elite avrebbe toccato quota 220 dollari, rendendo ancora più significativo il possibile salto oltre la soglia dei 300 dollari.

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Per il 2027, Qualcomm non sembrerebbe intenzionata a proporre un unico processore per tutti i flagship Android. Accanto a una versione standard dello Snapdragon 8 Elite Gen 6, destinata alla maggior parte dei top di gamma, arriverebbe una variante Pro pensata per device super-premium.

Differenze tra lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e il modello base

Le differenze non riguarderebbero solo il prezzo. La versione Pro dovrebbe adottare il processo produttivo a 2 nanometri di TSMC, integrare una GPU Adreno 850 più potente, cache di dimensioni superiori, maggiore larghezza di banda e compatibilità con le future memorie LPDDR6.

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La variante standard, invece, dovrebbe affidarsi a una GPU Adreno 845 e continuare a supportare la memoria LPDDR5X. Se questa strategia venisse confermata, il mercato Android potrebbe diventare ancora più segmentato e questo, probabilmente, porterebbe all'ennesimo innalzamento dei prezzi. Che cosa ne pensate?

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