Qualcomm annuncia Snapdragon 4 Gen 5 e 6 Gen 5: gaming, IA e Wi-Fi 7 anche sotto i flagship

Le nuove piattaforme mobile puntano su fluidità, autonomia, gaming, IA camera e connettività più avanzata per smartphone accessibili e mid-range.

Qualcomm ha presentato Snapdragon 4 Gen 5 e Snapdragon 6 Gen 5, due nuove piattaforme mobile pensate per migliorare l'esperienza degli smartphone entry-level e mid-range. Non si tratta di chip progettati per inseguire il segmento flagship, ma di soluzioni nate per rendere più fluidi, efficienti e completi i dispositivi destinati a un pubblico molto ampio. Durante la presentazione, l'azienda ha ribadito il posizionamento della propria gamma: Snapdragon 8 resta la serie premium per i flagship, Snapdragon 7 copre la fascia alta, Snapdragon 6 si rivolge al mercato mid-range e Snapdragon 4 punta ai dispositivi entry-level. È proprio su questi ultimi due segmenti che Qualcomm vuole rafforzare la propria presenza, perché sono quelli che raggiungono il maggior numero di utenti nel mondo.

Il contesto delle memorie e il lavoro con gli OEM Prima di entrare nei dettagli dei nuovi chip, Qualcomm ha riconosciuto anche una situazione non semplice sul fronte delle memorie. Il settore sta affrontando dinamiche complicate legate sia ai prezzi sia alla disponibilità, e l'azienda ha spiegato di stare lavorando con i partner per gestire queste condizioni senza rallentare la propria roadmap. Il tema è tornato anche durante il Q&A, quando è stato chiesto come Snapdragon 4 Gen 5 potrà ottenere adozione sul mercato a fronte delle preoccupazioni sulla produzione di memoria LPDDR4X. Qualcomm ha risposto che la disponibilità di LPDDR4 continua presso alcuni fornitori e che la presunta discontinuazione non riguarda tutti i memory vendor. Crisi della RAM: proteste sindacali in Samsung minacciano ulteriormente la stabilità del mercato globale dei semiconduttori L'azienda ha inoltre ricordato che nella propria roadmap, soprattutto nella fascia 400, esistono prodotti compatibili sia con LPDDR4 sia con LPDDR5. È un punto importante perché permette agli OEM di avere maggiore flessibilità nella progettazione dei dispositivi, soprattutto in una fascia di prezzo dove il costo dei componenti può incidere in modo significativo sul prodotto finale.

Snapdragon 4 Gen 5 alza il livello dell’entry-level Snapdragon 4 Gen 5 punta a rendere gli smartphone più accessibili meno limitati nell'uso quotidiano. La nuova GPU Adreno promette prestazioni grafiche fino al 77% superiori rispetto alla generazione precedente, un salto importante per una fascia dove gaming, animazioni e fluidità dell'interfaccia sono spesso i primi compromessi. Qualcomm parla anche di un vantaggio del 54% rispetto alla concorrenza nella stessa fascia. Arriva anche il supporto al gaming fino a 90 FPS, ma con una precisazione importante: il valore è riferito alla risoluzione HD, quindi 720p, e non al Full HD. È comunque un segnale rilevante per il segmento entry-level, perché permette esperienze più reattive nei titoli compatibili e porta una caratteristica tipicamente associata a dispositivi più costosi in una categoria più accessibile. Qualcomm Snapdragon Sul fronte autonomia, Qualcomm parla di un'efficienza migliorata del 10%, traducibile in più tempo per le attività quotidiane. In particolare, l'azienda cita fino a 1,7 ore in più di musica in streaming, 1 ora in più di video streaming, 35 minuti aggiuntivi di chiamate vocali e 15 minuti in più di navigazione web. Sono numeri pensati per comunicare il beneficio in modo concreto, più che attraverso il solo dato tecnico. La connettività include il 5G Release 17 con velocità di download fino a 2,8 Gbps e il supporto 5G + 5G Dual SIM Dual Active, utile per mantenere attive due SIM 5G contemporaneamente. È una funzione rilevante soprattutto nei mercati in cui l'uso di una doppia SIM è molto diffuso, oppure per chi separa linea personale e lavorativa sullo stesso dispositivo. Snapdragon 4 Gen 5 introduce anche Smart Network Selection 3.0, una tecnologia pensata per migliorare la selezione della rete in base al contesto. Qualcomm l'ha citata per scenari come gaming mobile, upload di foto e video, videochiamate e situazioni difficili come ascensori, metropolitane o parcheggi, dove il segnale può essere meno stabile. Non manca la parte fotografica: Qualcomm ha parlato di funzioni come auto exposure, auto focus, auto white balance, stabilizzazione elettronica dell'immagine e Intelligent Face Detection. L'obiettivo è rendere più affidabili foto e video anche sui dispositivi entry-level, riducendo scatti mossi, esposizioni sbagliate e difficoltà nella messa a fuoco dei volti. Anche l'audio rientra tra i punti chiave. Snapdragon 4 Gen 5 supporta Snapdragon Sound, con tecnologie come Qualcomm Acoustic Audio Codec, aptX Adaptive Audio e streaming musicale lossless fino a 96 kHz. È un'aggiunta pensata per migliorare musica, video e gaming anche su dispositivi più economici. Durante il Q&A, infine, sono emersi anche alcuni dettagli tecnici aggiuntivi: Snapdragon 4 Gen 5 è realizzato a 4 nm, integra 2 performance core a 2,4 GHz e 6 efficiency core a 2,0 GHz, e supporta la registrazione video fino a 1080p a 60 FPS.

Snapdragon 6 Gen 5 spinge IA, gaming e connettività Snapdragon 6 Gen 5 si rivolge invece alla fascia media e introduce funzioni più ambiziose. La GPU migliora fino al 21% rispetto a Snapdragon 6 Gen 4, mentre Qualcomm dichiara un vantaggio del 20% rispetto alla concorrenza nella stessa categoria. L'efficienza energetica cresce dell'8%, con benefici soprattutto per gaming e intrattenimento. Anche in questo caso, Qualcomm ha tradotto il dato in scenari pratici: Snapdragon 6 Gen 5 può offrire fino a 2 ore in più di musica in streaming e 38 minuti in più di gaming rispetto alla generazione precedente. È un miglioramento che si lega direttamente al posizionamento del chip, pensato per smartphone mid-range sempre più usati anche per gioco, streaming e creazione di contenuti. Qualcomm Snapdragon La parte fotografica è uno dei punti centrali: Qualcomm introduce AI Night Vision, una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale pensata per migliorare foto e video in condizioni di scarsa luce, rendendo le immagini più luminose, nitide e meno rumorose. A questo si aggiunge il supporto al 100x in-sensor zoom, anche se la resa finale dipenderà dai sensori scelti dai produttori e dall'ottimizzazione software dei singoli smartphone. Più completo anche il gaming, grazie alle tecnologie Snapdragon Elite Gaming. Qualcomm cita Adaptive Performance Engine, che gestisce le risorse nelle scene di gioco più intense, Game Super Resolution, pensata per migliorare la qualità visiva tramite upscaling, e Qualcomm FPS 3.0, che aiuta a mantenere il frame rate più stabile riducendo rallentamenti e stutter. La connettività fa un salto netto con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, 5G Release 17 e FDD uplink. Quest'ultimo è pensato per migliorare attività che dipendono dall'upload, come videochiamate, live streaming, backup cloud e condivisione di foto e video sui social. Anche qui la velocità di download 5G di picco dichiarata arriva fino a 2,8 Gbps. Debutta inoltre Qualcomm XPAN nella serie 6, tecnologia che permette agli auricolari compatibili di passare tra Bluetooth e Wi-Fi per mantenere una connessione audio più stabile. L'idea è offrire una copertura più ampia, anche quando ci si allontana dallo smartphone ma si resta all'interno della stessa rete Wi-Fi, per esempio in casa o in ufficio. Snapdragon 6 Gen 5 include anche Smart Network Selection 3.0, come Snapdragon 4 Gen 5, per migliorare la stabilità della rete in scenari difficili. Sul fronte della connettività locale, il supporto a Bluetooth Channel Sounding punta a rendere più precisa la localizzazione di oggetti smarriti, un dettaglio utile in un ecosistema sempre più popolato da accessori, auricolari e tracker. Anche Snapdragon 6 Gen 5 è realizzato a 4 nm, e inoltre durante il Q&A Qualcomm ha indicato una configurazione con 4 performance core a 2,6 GHz e core di efficienza a 2,0 GHz. Per quanto riguarda la registrazione video, il chip supporta fino a 4K a 30 FPS.

Smooth Motion UI migliora la fluidità quotidiana Entrambi i chip integrano Snapdragon Smooth Motion UI, un insieme di ottimizzazioni hardware e software pensate per ridurre scatti e rallentamenti nell'uso quotidiano. Qualcomm ha spiegato che non si tratta di una singola funzione, ma di un lavoro combinato su CPU, GPU, SoC e software per rendere più fluide le interazioni con il dispositivo. Su Snapdragon 4 Gen 5, Smooth Motion UI promette app più rapide del 43% e screen stutter ridotto del 25%. Su Snapdragon 6 Gen 5, invece, Qualcomm parla di app launch più veloce del 20% e stutter ridotto del 18% rispetto alla generazione precedente. Insomma, una conferenza dedicata a rafforzare il panorama degli smartphone più diffusi, non focalizzandosi solo su quelli più costosi. Snapdragon 4 Gen 5 cerca di alzare il livello dell'entry-level con più GPU, gaming a 90 FPS, 5G più evoluto, doppia SIM 5G attiva, fotografia intelligente e audio più curato. Snapdragon 6 Gen 5 spinge invece la fascia media verso funzioni più avanzate, tra IA camera, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, XPAN, FDD uplink e tecnologie Snapdragon Elite Gaming.