Lo studio di Lords Of The Fallen 2 ha pagato una youtuber per parlare bene delle armature sexy

Pare che CI Games creda tantissimo in quella che attualmente è la caratteristica più pubblicizzata di Lords of the Fallen 2 : le armature sexy per i personaggi femminili. Marek Tyminski, il capo dello studio, non ha mai nascosto la sua visione politica sull'argomento, che sta mettendo in pratica nel nuovo gioco, tanto da arrivare a sponsorizzare un video su YouTube per parlarne bene, pensando evidentemente così di raggiungere un maggior numero di utenti sensibili all'argomento.

Il video

A essere stata pagata per il piacere di esaltare la bellezza di queste corazze è la YouTuber TheBackgroundNPC (non a caso una donna), che nel video afferma: "Nel 2026, una delle cose più radicali che uno studio di videogiochi possa fare è chiedere ai propri giocatori cosa vogliono davvero vedere e poi ascoltare la risposta".

Nel video, TheBackgroundNPC critica apertamente il design di personaggi femminili moderni come Abby di The Last of Us Part II, definendoli come l'espressione di una "femminilità spogliata, quasi come un imbarazzo per il corpo femminile stesso". A queste scelte di design, volte al realismo, vengono contrapposti i nuovi modelli proposti da CI Games, elogiati come "spudoratamente belli".

Sui social network, lo studio ha promosso questi costumi in modo esplicito: "Volevate la ferocia. Volevate la bellezza. Volevate la provocazione", ha scritto su X.

In realtà la reazione dei fan di Lords of the Fallen non è stata unanime come CI Games sperava: un utente ha ripreso l'annuncio originale definendo i costumi come caduti nella "unhorny valley" (un gioco di parole sul concetto di uncanny valley, a indicare un tentativo fallito di risultare attraenti), ottenendo più del doppio dei consensi rispetto al post originale e anche molti altri fan sembrano non aver gradito molto questa mossa di marketing, sottolineando che il messaggio inviato è fuori fuoco rispetto a quelli che sono i contenuti reali del gioco e ai motivi per cui molti apprezzano la serie (che ricordiamo essere formata da soulslike dark fantasy dalle atmosfere decisamente cupe).

A meno di ventiquattro ore dall'annuncio, CI Games ha cercato di correggere il tiro, rassicurando i giocatori sul fatto che il titolo includerà anche vestiti femminili meno appariscenti e che chiaramente Lords of the Fallen 2 sarà anche altro. Vedremo cosa.