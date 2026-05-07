Atari ha acquisito parte della storica serie Wizardry

Wizardry anche al cinema?

La strategia di Atari mira a rilanciare quella che viene definita come l'era del "Wizardry originale", un ciclo di opere considerato fondamentale per la successiva nascita e sviluppo dei generi dei giochi di ruolo occidentali e giapponesi. I piani aziendali prevedono un'espansione della distribuzione sia in formato fisico che digitale, attraverso la creazione di raccolte, edizioni rimasterizzate e nuove uscite. Le ambizioni di Atari, tuttavia, vanno oltre il mercato videoludico: la società intende costruire un media franchise più ampio, che includerà merchandising, giochi da tavolo e di carte, libri, fumetti, fino ad arrivare a potenziali progetti cinematografici e televisivi.

I loghi di Atari e Wizardry

Il CEO e presidente di Atari, Wade Rosen, ha commentato l'operazione sottolineando il valore storico della serie: "Wizardry è un franchise di giochi di ruolo molto influente, eppure molti dei titoli non sono stati disponibili per oltre due decenni. Siamo entusiasti di avere questa rara opportunità di ripubblicare, rimasterizzare e portare sul mercato porting per console e versioni fisiche di questi primi giochi".

Anche Robert Woodhead, co-creatore della serie, è felice dell'accordo: "Quando io e Andrew Greenberg abbiamo creato Wizardry negli anni '80, l'industria dei videogiochi era ancora agli albori e i titoli originali sono stati tra i primi a portare l'esperienza dei giochi di ruolo su PC e console. Mentre Atari continua a reintrodurre i giochi su nuove piattaforme e per un nuovo pubblico, presterò sicuramente attenzione alle reazioni dei giocatori che decideranno di affrontare una vera sfida vecchia scuola".

Il legame tra Atari e la serie Wizardry non è cosa nuova. Nel 2024, lo studio Digital Eclipse, di proprietà di Atari, aveva pubblicato un remake del primo capitolo, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. All'epoca, lo sviluppo era stato possibile grazie a un accordo di licenza con Drecom, che aveva acquisito la proprietà intellettuale nel 2020.

A seguito di questa nuova transazione, Drecom non uscirà del tutto da Wizardry. L'azienda conserverà infatti la proprietà dei diritti su Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge, Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant e Wizardry 8, capitoli che, pur portando lo stesso nome, sono ambientati in un universo narrativo differente rispetto agli originali.