Atari ha acquisito parte della storica serie Wizardry

Atari ha annunciato l'acquisizione dei diritti relativi ai primi cinque capitoli della storica serie di giochi di ruolo Wizardry, rilevando la relativa proprietà intellettuale dall'azienda giapponese Drecom.
L'accordo comprende alcuni dei titoli che hanno segnato la storia dei giochi di ruolo tra il 1981 e il 1988: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, Wizardry II: The Knight of Diamonds, Wizardry III: Legacy of Lyllgamyn, Wizardry IV: The Return of Werdna e Wizardry V: Heart of the Maelstrom. L'acquisizione copre anche altri videogiochi correlati al franchise, diritti contrattuali e ulteriori proprietà intellettuali collegate.
Wizardry anche al cinema?
La strategia di Atari mira a rilanciare quella che viene definita come l'era del "Wizardry originale", un ciclo di opere considerato fondamentale per la successiva nascita e sviluppo dei generi dei giochi di ruolo occidentali e giapponesi. I piani aziendali prevedono un'espansione della distribuzione sia in formato fisico che digitale, attraverso la creazione di raccolte, edizioni rimasterizzate e nuove uscite. Le ambizioni di Atari, tuttavia, vanno oltre il mercato videoludico: la società intende costruire un media franchise più ampio, che includerà merchandising, giochi da tavolo e di carte, libri, fumetti, fino ad arrivare a potenziali progetti cinematografici e televisivi.
Il CEO e presidente di Atari, Wade Rosen, ha commentato l'operazione sottolineando il valore storico della serie: "Wizardry è un franchise di giochi di ruolo molto influente, eppure molti dei titoli non sono stati disponibili per oltre due decenni. Siamo entusiasti di avere questa rara opportunità di ripubblicare, rimasterizzare e portare sul mercato porting per console e versioni fisiche di questi primi giochi".
Anche Robert Woodhead, co-creatore della serie, è felice dell'accordo: "Quando io e Andrew Greenberg abbiamo creato Wizardry negli anni '80, l'industria dei videogiochi era ancora agli albori e i titoli originali sono stati tra i primi a portare l'esperienza dei giochi di ruolo su PC e console. Mentre Atari continua a reintrodurre i giochi su nuove piattaforme e per un nuovo pubblico, presterò sicuramente attenzione alle reazioni dei giocatori che decideranno di affrontare una vera sfida vecchia scuola".
Il legame tra Atari e la serie Wizardry non è cosa nuova. Nel 2024, lo studio Digital Eclipse, di proprietà di Atari, aveva pubblicato un remake del primo capitolo, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. All'epoca, lo sviluppo era stato possibile grazie a un accordo di licenza con Drecom, che aveva acquisito la proprietà intellettuale nel 2020.
A seguito di questa nuova transazione, Drecom non uscirà del tutto da Wizardry. L'azienda conserverà infatti la proprietà dei diritti su Wizardry VI: Bane of the Cosmic Forge, Wizardry VII: Crusaders of the Dark Savant e Wizardry 8, capitoli che, pur portando lo stesso nome, sono ambientati in un universo narrativo differente rispetto agli originali.
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