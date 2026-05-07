Steins;Gate Re:Boot ha una data d'uscita ufficiale

Lo studio di sviluppo MAGES. ha annunciato che Steins;Gate Re:Boot , l'atteso rifacimento dell'amatissima visual novel, parte della serie Science Adventure, sarà disponibile in Giappone a partire dal 20 agosto 2026 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, PC (su Steam), Nintendo Switch e su Nintendo Switch 2. Niente più rinvii , quindi.

Da subito anche in occidente?

Interessante il fatto che supporterà più lingue sin dal lancio, includendo testi in inglese, cinese tradizionale e cinese semplificato, affiancati dal doppiaggio originale giapponese. In precedenza, l'editore Spike Chunsoft aveva comunicato l'intenzione di pubblicare il titolo in Occidente nel corso del 2026; tuttavia, l'inclusione nativa dei testi in inglese nella versione asiatica lascia supporre che la distribuzione occidentale coincidere con la data d'uscita giapponese, o che il gioco sia comunque pienamente fruibile fin da subito dai giocatori internazionali, considerando anche l'arrivo su Steam, dove avrebbe poco senso porre dei paletti.

Come illustrato sulla pagina ufficiale di Steam, dove ancora non è stata aggiornata la data d'uscita, il progetto non si limita a essere un semplice aggiornamento tecnico, ma propone "effetti visivi aggiornati, un'interfaccia utente rifinita e una storia ampliata."

Per il mercato giapponese, MAGES. ha previsto diverse opzioni di acquisto. Le edizioni fisiche, destinate alle console di casa Sony e Nintendo (con una leggera maggiorazione di prezzo per le versioni Switch 2), variano dalla Standard Edition fino a una ricca Ultra Limited Edition. Quest'ultima, oltre a una speciale scatola esterna illustrata da huke, l'autore dei disegni originali del gioco, includerà un artbook, un'illustrazione incorniciata, i DVD e Blu-ray dell'evento "STEINS;GATE 15th LIVE -ONE WORLD-" e un corposo pacchetto contenente le colonne sonore di tutti e sette i titoli del franchise. Sul fronte digitale, saranno disponibili una versione standard e una Digital Deluxe Edition comprensiva di artbook, colonna sonora e video dell'evento del quindicesimo anniversario.

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione del filmato di apertura e di un breve video di gameplay, che offrono un primo sguardo alle rinnovate dinamiche di gioco.