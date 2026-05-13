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Il monitor Lenovo da 24" con refresh rate da 144hz e tempo di risposta di 1ms è in promo su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul monitor Lenovo da 24" che cala fino al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   13/05/2026
Monitor Lenovo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul monitor Lenovo da 24": l'offerta prevede uno sconto attivo del 22% per un costo finale d'acquisto di 99,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Il monitor da gaming Lenovo L24-45 da 24" è pensato per offrire un equilibrio tra intrattenimento, produttività e gioco competitivo. Il pannello IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080) garantisce immagini nitide e angoli di visione ampi. Uno dei punti di forza è la frequenza di aggiornamento a 144Hz, abbinata a un tempo di risposta fino a 1 ms, che consente animazioni fluide e una reattività elevata nei giochi e nei contenuti dinamici.

Ulteriori dettagli sul monitor

La tecnologia AMD FreeSync aiuta a sincronizzare la scheda grafica con il display, riducendo fenomeni di tearing e stuttering per un gameplay più stabile e continuo sia su PC sia su console compatibili.

Per il comfort visivo, il monitor integra soluzioni Flicker-Free e riduzione della luce blu, che contribuiscono a diminuire l'affaticamento degli occhi durante lunghe ore davanti allo schermo.

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Dal punto di vista pratico, include altoparlanti integrati, una cornice NearEdgeless su quattro lati e un supporto inclinabile regolabile. È inoltre compatibile con montaggio VESA 100 x 100, offrendo flessibilità nell'installazione su qualsiasi postazione. Completano la dotazione le porte HDMI e VGA.

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