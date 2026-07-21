La beta 1 di Android 17 QPR2 è disponibile su Pixel: ecco le principali novità

La beta 1 di Android 17 QPR2 offre un primo sguardo alla versione che arriverà nel corso del quarto trimestre del 2026. Tuttavia, a differenza della QPR1, ancora supportata sui dispositivi Pixel compatibili, la QPR2 estende il supporto a partire dal Pixel 6a, escludendo quindi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Questa decisione non è esattamente una sorpresa, considerando che gli smartphone raggiungeranno i cinque anni dal lancio nel mese di ottobre, ma resta comunque un'informazione importante per gli utenti interessati. Vediamo quindi le principali novità di questa versione.
Note della beta
Prima di tutto, sono stati risolti diversi bug che trovate riepilogati di seguito:
- Il re-pairing Bluetooth falliva senza alcun messaggio di errore in seguito alla perdita del collegamento remoto
- I comandi del lettore multimediale apparivano per un attimo sulla schermata di blocco all'accensione del dispositivo, nonostante le notifiche dell'app fossero disattivate
- Un errore di sistema provocava il riavvio imprevisto dei dispositivi Pixel all'avvio di Gemini
- L'avvio di un gesto di trascinamento con più dita causava l'interruzione della ricezione degli eventi tattili successivi da parte dell'applicazione di origine
- Le notifiche diventavano invisibili in modo casuale nella tendina delle notifiche fino al riavvio del sistema
- Risolto un problema nella funzione AccessibilityNodeInfo.toString(), in cui i confini della finestra venivano registrati in modo errato utilizzando i confini dello schermo, causando dati di debug sull'accessibilità fuorvianti
- Gli effetti di sfocatura dell'interfaccia utente a livello di finestra non venivano visualizzati e l'opzione di sviluppo "Consenti sfocature a livello di finestra" veniva ripristinata dopo il riavvio
Come provare la beta
Se siete interessati, non dovrete fare altro che registrare il vostro smartphone Pixel sulla pagina di iscrizione al programma beta di Android. Se ne fate già parte, riceverete semplicemente una notifica legata all'aggiornamento.
Se invece preferite non installare la beta 1 QPR2, basterà annullare l'iscrixzione al programma e attendere la versione stabile con il Feature Drop di settembre.