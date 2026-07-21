La scheda madre GIGABYTE B760M è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di una nuova scheda madre, la GIGABYTE B760M è attualmente su Amazon a 119,56 € rispetto al prezzo consigliato di 205,78 €, permettendoti di risparmiare fino al 42%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Un prodotto valido
Che tu sia un giocatore o un creatore di contenuti, questa scheda madre ti permetterà di svolgere ogni attività godendo di prestazioni e affidabilità convincenti. In questo caso, troviamo prestazioni PCIe Gen 5, armor termico VRM avanzato e protezione M.2, supporto a processori Intel Core di 14a generazione, VRM a 8+1+1 fasi, fino a 5600 MHz DDR5, 2 x M.2 PCIe 4.0, Wi-Fi 6E, LAN 2.5 GbE, USB 3.2 Gen 1.
Si tratta complessivamente di un prodotto affidabile e di buona qualità. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.