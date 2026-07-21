1

Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch costa pochissimo su Amazon

Tra le offerte di Amazon troviamo Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch a prezzo scontato, permettendoti di risparmiare fino a 44 €.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/07/2026
Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
News Video Immagini

Se non hai ancora recuperato questo gioco, Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch è su Amazon a soli 15,99 € rispetto al prezzo consigliato di 59,99 € (su eShop è attualmente a prezzo pieno). Specifichiamo per correttezza che si tratta del codice di attivazione. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un'avventura da recuperare

Si tratta del gioco sviluppato e pubblicato da Ubisoft nel 2022 ed è ambientato nell'iconico universo di Mario, Luigi, Peach e tanti altri personaggi amati. Che tu sia un appassionato o alla ricerca di un'esperienza spensierata, potrai trascorrere diverse ore all'insegna del divertimento. In questo caso dovrai sconfiggere un'entità malvagia e salvare i tuoi alleati, ovvero gli Spark.

Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch
Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch

Esplorerai pianeti suggestivi viaggiando nella galassia, completando missioni avvincenti e svelando misteriosi segreti in grado di intrattenerti per ore. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Mario + Rabbids Sparks Of Hope per Nintendo Switch costa pochissimo su Amazon