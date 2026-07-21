Il bundle con Pixel 10a e Pixel Buds è al minimo storico su Amazon

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, puoi approfittare del bundle che include il Pixel 10a da 256 GB e gli auricolari Pixel Buds , disponibile a 569 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 638 €, permettendoti di risparmiare l'11%. Se sei interessato, basterà cliccare sui box sottostanti scegliendo la tua colorazione preferita. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un bundle conveniente

Come ti abbiamo anticipato, questo pacchetto include due prodotti differenti: lo smartphone Pixel 10a e gli auricolari Pixel Buds (2025). Il telefono di Google adotta un vetro più resistente ai graffi, oltre a offrire un supporto software di 7 anni per gli aggiornamenti. La batteria ha una capacità di 5.100 mAh con ricarica rapida fino al 50% in 30 minuti con un caricatore 45W USB-C PPS o superiore (venduto separatamente). Il comparto fotografico è composto da una fotocamera posteriore wide da 48 MP, un'ultra-wide da 12 MP e Super Res Zoom fino a 8x.

Pixel 10a

Gli auricolari, invece, sono dotati di cancellazione attiva del rumore, oltre ad essere leggeri, comodi e resistenti all'acqua. Il suono è cristallino e nitido grazie ai driver da 11 mm, mentre la batteria offre fino a 20 ore con la custodia di ricarica. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.