Un nuovo Far Cry sarebbe in sviluppo e l'extraction shooter sarebbe stato cancellato

Un nuovo capitolo di Far Cry sarebbe ora in sviluppo, secondo quanto detto da Tom Henderson tramite le pagine di Insider Gaming. Il gioco sarebbe appena uscito dalla fase di concettualizzazione presso Vantage Studios.

I dettagli sui prossimi Far Cry

Il nuovo Far Cry avrebbe come nome in codice Kodiak ed è descritto come un FPS a mondo aperto nel quale "le interazioni del giocatore e le storie guidate dal giocatore sono al centro della scena". Questa è una descrizione molto generica, che può essere applicata a vari capitoli di Far Cry senza difficoltà.

Dopo le zone tropicali del sesto titolo, dove ci porteranno i prossimi Far Cry?

Secondo quanto riportato, Kodiak ha superato la fase di concettualizzazione a inizio luglio 2026 ed è costruito sulle fondamenta di Maverick, senza però la struttura da sparatutto a estrazione. Questo nuovo Far Cry viene descritto come "molto ambizioso" e lo sviluppo richiederà diversi anni.

Il prossimo Far Cry principale dovrebbe essere Blackbird, che ha dovuto affrontare alcune difficoltà nel corso dello sviluppo e sarebbe stato posticipato internamente, secondo Henderson. Ciò detto, pare che l'opera sia sulla buona strada e avrà anche una componente multigiocatore per cooperare con altri utenti.

Charlie Guillemot avrebbe descritto Blackbird come "onestamente impressionante" e come un "Atto Uno" dei prossimi capitoli, suggerendo che Far Cry seguirà la struttura di Blackbird se questo dovesse essere accolto positivamente.

Ricordiamo che Ubisoft punta a lanciare Assassin's Creed, Far Cry e Ghost Recon tutti entro marzo 2029.