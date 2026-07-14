La serie TV di Far Cry vedrà la presenza di Steve Buscemi nel cast

Steve Buscemi sarà nel cast della serie televisiva di Far Cry: lo hanno annunciato FX Networks e Hulu, che si stanno occupando di sviluppare il progetto, basato sulla celebre serie di videogiochi prodotta da Ubisoft.

Già noto al grande pubblico per via dei numerosi ruoli che ha interpretato nel corso degli anni, Buscemi si unirà a una squadra che include gà Rob McElhenney e Lizzy Caplan. Tuttavia non è ancora stato annunciato quale sarà il suo personaggio all'interno dello show.

Fra i produttori della serie TV c'è anche Noah Hawley, creatore dell'adattamento televisivo di Fargo, basato sul film del 1996 in cui proprio Buscemi interpretava uno dei ruoli principali. La collaborazione fra i due rappresenta dunque la possibilità di un ritorno a quel tipo di atmosfere.

Come già anticipato da FX, la serie televisiva di Far Cry seguirà una struttura antologica simile a quella dei videogiochi Ubisoft: ogni stagione presenterà una nuova storia e nuovi personaggi, mantenendo però lo stesso universo narrativo.