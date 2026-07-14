La serie TV di Far Cry vedrà la presenza di Steve Buscemi nel cast

Steve Buscemi sarà nel cast della serie televisiva di Far Cry: lo hanno annunciato FX Networks e Hulu, che si stanno occupando di sviluppare il progetto, basato sulla celebre serie di videogiochi prodotta da Ubisoft.
Già noto al grande pubblico per via dei numerosi ruoli che ha interpretato nel corso degli anni, Buscemi si unirà a una squadra che include gà Rob McElhenney e Lizzy Caplan. Tuttavia non è ancora stato annunciato quale sarà il suo personaggio all'interno dello show.
Fra i produttori della serie TV c'è anche Noah Hawley, creatore dell'adattamento televisivo di Fargo, basato sul film del 1996 in cui proprio Buscemi interpretava uno dei ruoli principali. La collaborazione fra i due rappresenta dunque la possibilità di un ritorno a quel tipo di atmosfere.
Come già anticipato da FX, la serie televisiva di Far Cry seguirà una struttura antologica simile a quella dei videogiochi Ubisoft: ogni stagione presenterà una nuova storia e nuovi personaggi, mantenendo però lo stesso universo narrativo.
Intanto spuntano dettagli su Far Cry 7
Mentre si discute appunto di come sarà questo adattamento, nei giorni scorsi sono spuntati alcuni dettagli su Far Cry 7, che potrebbe avere un limite di tempo di 72 ore per il completamento della storia, nell'ambito di una struttura in stile extraction inedita per il franchise.
Tornando all'annuncio di Buscemi, il post pubblicato sul profilo ufficiale di Far Cry dà il benvenuto all'attore, scrivendo: "Speriamo tu sia pronto a essere gettato nel bel mezzo dell'azione, a perdere la testa e a prendere qualche decisione disastrosamente sbagliata lungo il cammino."