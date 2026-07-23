L'abbandono dei dischi "non sconvolgerà" l'industria dei videogiochi, per il CEO di Ubisoft

Durante una recente conferenza con gli investitori, a Guillemot è stato chiesto un commento sull'annuncio di Sony riguardante l' abbandono totale dei giochi fisici per il 2028 e il passaggio al digitale , che a quanto pare rappresenta un elemento di enorme importanza per una importante fetta di utenti.

Anche Yves Guillemot, CEO di Ubisoft , ha detto la sua sul famoso argomento dell' abbandono dei dischi fisici annunciato da Sony per il prossimo futuro, sostenendo che, sebbene la cosa abbia vantaggi e svantaggi da bilanciare, alla fine "non sconvolgerà" più di tanto l'industria dei videogiochi .

Pro e contro, ma alla fine conta poco, secondo Guillemot

"Quello che abbiamo osservato nel settore dei PC è che questa scelta ha contribuito alla crescita del mercato", ha dichiarato l'amministratore delegato di Ubisoft a un analista che gli aveva chiesto quali fossero le ripercussioni sul mercato del passaggio a un modello senza dischi.

Alcuni giochi del catalogo Ubisoft

"In futuro ci sarà anche una certa pressione sui costi delle console, e il passaggio al solo formato digitale contribuirà, direi, a rendere le console più accessibili. Come hai detto tu, ci sono pro e contro. Ma riteniamo che ciò non sconvolgerà più di tanto il settore".

Gli elementi messi in evidenza da Guillemot riguardano soprattutto i "pro" del passaggio al digitale, che colpiscono sia i produttori che i consumatori, specialmente per quanto riguarda il potenziale abbassamento dei costi.

Tuttavia, non vengono toccati tutti i "contro" di un passaggio al supporto esclusivamente digitale che vengono regolarmente discussi dagli utenti, ovvero i problemi legati alla proprietà del prodotto, alla preservazione e la fine del mercato dell'usato, tanto per dirne alcuni.

Nel frattempo, non si placa la protesta della community dei videogiocatori contro la decisione di Sony, tanto da aver spinto la compagnia a imporre linee guida social più rigide di sempre ai dipendenti, in base a quanto riferito.