L'addio ai dischi di Sony ucciderà il mercato dell'usato, dicono gli analisti

Come spiegato da Mat Piscatella, tuttavia, sono stati gli utenti nel corso degli anni a determinare questo trend , spingendo le vendite digitali (probabilmente anche e soprattutto a fronte delle frequenti promozioni, va detto) e portando all'attuale vantaggio rispetto al fisico.

Si tratta di un'opinione condivisa anche da Michael Pachter, managing director di Wedbush Securities: " La vendita di videogiochi nei negozi fisici è destinata a scomparire ", ha sentenziato l'analista, ricordando come storicamente un terzo delle copie vendute provenisse proprio dal mercato dell'usato.

Il perché lo chiarisce Kazunori Ito, direttore della ricerca azionaria di Morningstar: a suo avviso la decisione presa da Sony avrà delle conseguenze gravi e inevitabili, portando a un graduale restringimento del mercato dell'usato fino alla sua completa scomparsa.

Un passo indietro sembra ormai impossibile

Sony ha deciso di abbandonare il formato fisico per via dei dati di vendita e dei margini legati alla distribuzione digitale, pur comunicando questa scelta come un modo per assecondare le preferenze degli utenti.

Secondo l'analista Piers Harding-Rolls di Ampere, la trasformazione era ormai inevitabile: "Il gaming su console rappresenta l'ultimo vero baluardo dei supporti fisici nel settore videoludico, ma l'importanza del prodotto fisico continua a diminuire", ha spiegato.

Harding-Rolls ha ricordato che nel 2013, al lancio di PS4, solo il 13% delle copie vendute era in formato digitale, mentre nel 2025 quella quota è salita fino a quasi l'80%, determinando la situazione che stiamo vivendo in questi mesi.

"È inevitabile che i giocatori PlayStation abbiano preoccupazioni relative alla libertà di scelta, alla possibilità di utilizzare i vecchi giochi fisici sulle nuove console, al collezionismo e alla conservazione dei videogiochi. Tuttavia, le tendenze di acquisto dei consumatori parlano chiaramente."