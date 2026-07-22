Human Fall Flat festeggia 10 anni e 60 milioni di giocatori con un nuovo livello gratuito

Il nuovo livello porta i giocatori attraverso un mondo ispirato a diversi scenari classici di Human Fall Flat, tra cui Mansion, Mountain, Demolition, Castle, Water, Powerplant e Aztec . L'area include anche versioni aggiornate di alcuni degli enigmi più apprezzati dai fan, offrendo così l'occasione di ripercorrere alcune delle situazioni che hanno caratterizzato il gioco nel corso degli anni.

No Brakes Games e Curve Games festeggiano il decimo anniversario di Human Fall Flat , titolo che ha raccolto ben 60 milioni di giocatori, con il lancio di un nuovo livello celebrativo gratuito , disponibile da oggi su PC. L'aggiornamento è pensato come un omaggio alla storia del gioco e alla sua community, combinando elementi nostalgici, ambientazioni già note e alcuni segreti da scoprire.

Un livello celebrativo

All'interno del livello sono inoltre presenti alcune interviste video nelle quali Tomas Sakalauskas, creatore di Human Fall Flat, racconta momenti vissuti dietro le quinte e ricordi legati ai dieci anni di sviluppo e supporto al gioco.

Sakalauskas ha ricordato gli inizi del progetto: "Dieci anni fa, quando provavo Human Fall Flat insieme a mio figlio, non avrei mai immaginato che saremmo arrivati fin qui. Human Fall Flat non sarebbe il gioco che è oggi senza i suoi fan. I nuovi contenuti per l'anniversario sono un piccolo ringraziamento per questi dieci anni di supporto. Brindiamo ai prossimi dieci anni!"

Anche Curve Games ha sottolineato la longevità raggiunta dal titolo. "Sapevamo che Human Fall Flat sarebbe stato qualcosa di speciale quando lo abbiamo acquisito tanti anni fa", ha dichiarato Rich Keen, vicepresidente del publishing di Curve Games. "Ed eccoci qui, dieci anni e 60 milioni di giocatori dopo: Tomas e il suo team hanno davvero creato qualcosa di speciale, che ha saputo superare la prova del tempo."

Il livello celebrativo è disponibile gratuitamente su PC, mentre la versione per console arriverà nel corso dell'anno.