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Human: Fall Flat quasi gratis su Instant Gaming, caos cooperativo a poco più di 1€

Il puzzle platform più imprevedibile degli ultimi anni torna in offerta con un prezzo difficilmente ignorabile.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   21/04/2026
Human Fall Flat
Human: Fall Flat
Human: Fall Flat
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Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Human: Fall Flat, acquistabile a 1,15€ (IVA esclusa) invece dei 20€ di listino, con uno sconto del 94%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 1,40€ (IVA inclusa), con uno sconto finale di circa -93% rispetto al prezzo ufficiale. La key è riscattabile su Steam ed è compatibile con PC e Mac. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è subito pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Fisica imprevedibile e libertà totale

Human: Fall Flat è un puzzle platform basato sulla fisica, dove si controlla un personaggio volutamente goffo all'interno di scenari aperti e pieni di interazioni. Non esiste un unico modo per risolvere gli enigmi: ogni livello può essere affrontato con approcci diversi, spesso generando situazioni caotiche e imprevedibili.

Il gioco dà il meglio in cooperativa, grazie alla possibilità di affrontare i livelli insieme ad altri giocatori. Le meccaniche fisiche rendono ogni tentativo unico, tra errori, soluzioni improvvisate e momenti comici. A questo prezzo è un acquisto immediato: anche solo per giocarlo in compagnia per qualche ora, è difficile trovare di meglio a una cifra così bassa.

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