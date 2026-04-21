Human: Fall Flat quasi gratis su Instant Gaming, caos cooperativo a poco più di 1€

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Human: Fall Flat, acquistabile a 1,15€ (IVA esclusa) invece dei 20€ di listino, con uno sconto del 94%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 1,40€ (IVA inclusa), con uno sconto finale di circa -93% rispetto al prezzo ufficiale. La key è riscattabile su Steam ed è compatibile con PC e Mac. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è subito pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.