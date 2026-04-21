Dopo Croc, un "classico" di Nintendo 64 potrebbe tornare presto, da parte di Argonaut

Argonaut Games, lo studio noto storicamente come autore di Star Fox, è tornato in vita di recente e pare abbia intenzione di rilanciare un "classico" di Nintendo 64, sebbene si tratti di un classico non molto noto, a dire il vero.

L'intenzione del team è infatti di far tornare sulle scene Buck Bumble, uno sparatutto in terza persona a base di insetti più o meno antropomorfi che anche all'epoca non ha mai raggiunto proprio una grande notorietà, ma che evidentemente ha una certa importanza per il team.

A quanto pare, si tratta infatti della "mascotte del 20 aprile" per Argonaut, che ha scelto la data in questione per annunciare quello che sembra essere un ritorno del titolo, probabilmente in una nuova forma.