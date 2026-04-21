Dopo Croc, un "classico" di Nintendo 64 potrebbe tornare presto, da parte di Argonaut

Argonaut Games, lo studio noto storicamente come autore di Star Fox, è tornato in vita di recente e pare abbia intenzione di rilanciare un "classico" di Nintendo 64, sebbene si tratti di un classico non molto noto, a dire il vero.
L'intenzione del team è infatti di far tornare sulle scene Buck Bumble, uno sparatutto in terza persona a base di insetti più o meno antropomorfi che anche all'epoca non ha mai raggiunto proprio una grande notorietà, ma che evidentemente ha una certa importanza per il team.
A quanto pare, si tratta infatti della "mascotte del 20 aprile" per Argonaut, che ha scelto la data in questione per annunciare quello che sembra essere un ritorno del titolo, probabilmente in una nuova forma.
Un altro ritorno storico da Argonaut
Argonaut Games è tornata in scena con Croc: Legend of the Gobbos, che ha rilanciato un altro vecchio titolo in forma moderna, riproponendo il platform 3D dell'epoca PS1 da parte del team in questione, ma evidentemente la prossima operazione è stata già decisa.
Non ci sono ancora informazioni precise, ma il prossimo titolo da parte di Argonaut dovrebbe dunque essere Buck Bumble, e si tratta di una scelta piuttosto strana, considerando che non è un gioco particolarmente conosciuto o che gode di ampio seguito.
Croc poteva infatti godere di una certa visibilità, mentre il bizzarro sparatutto in terza persona a base di insetti volanti non è propriamente rimasto impresso nella storia videoludica, ma ha chiaramente un valore sentimentale per il team in questione.
Attendiamo dunque di sapere qualcosa di più sul rilancio di Buck Bumble, con l'originale uscito su Nintendo 64 nel 1998.