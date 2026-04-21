Motorola annuncia la data di presentazione dei nuovi Razr: ecco cosa possiamo aspettarci

Tra pochissimi giorni Motorola presenterà la nuova famiglia Razr, ovvero la linea di smartphone pieghevoli. Non sono stati menzionati i modelli specifici, ma molto probabilmente si tratterà anche dei Razr 70 e Razr 70 Ultra, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza grazie a diversi leak e render ufficiali. In attesa della presentazione, diamo un'occhiata al teaser e vediamo cosa possiamo aspettarci.

Nuovi pieghevoli ancora più ambiziosi (e costosi) Motorola ha condiviso un teaser ufficiale dedicato chiaramente ai dispositivi Razr di nuova generazione, come potete vedere qui sotto. I nuovi smartphone saranno presentati il 29 aprile, quindi tra pochi giorni. Nel frattempo, dal teaser possiamo già vedere alcuni colori specifici, come il verde, nero e viola, con finiture particolari. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Stando alle indiscrezioni emerse finora, potremmo aspettarci quattro modelli specifici, ma con un notevole aumento di prezzo. Dealabs ha infatti riportato specifiche e prezzi dei nuovi smartphone, ma vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme o smentite: Razr 2026: 799,99 $

Razr Plus 2026: 1.099,99 $

Razr Ultra 2026: 1.499,99 $

Razr Fold 2026: 1.899,99 $ Come vedete, quindi, si tratta di un amento di 100 dollari per il modello base e Plus, mentre il modello Ultra aumenta di 200 dollari.