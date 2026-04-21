Motorola annuncia la data di presentazione dei nuovi Razr: ecco cosa possiamo aspettarci

Tra pochissimi giorni Motorola presenterà la nuova famiglia Razr, ovvero la linea di smartphone pieghevoli. Non sono stati menzionati i modelli specifici, ma molto probabilmente si tratterà anche dei Razr 70 e Razr 70 Ultra, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza grazie a diversi leak e render ufficiali. In attesa della presentazione, diamo un'occhiata al teaser e vediamo cosa possiamo aspettarci.
Nuovi pieghevoli ancora più ambiziosi (e costosi)
Motorola ha condiviso un teaser ufficiale dedicato chiaramente ai dispositivi Razr di nuova generazione, come potete vedere qui sotto. I nuovi smartphone saranno presentati il 29 aprile, quindi tra pochi giorni. Nel frattempo, dal teaser possiamo già vedere alcuni colori specifici, come il verde, nero e viola, con finiture particolari.
Stando alle indiscrezioni emerse finora, potremmo aspettarci quattro modelli specifici, ma con un notevole aumento di prezzo. Dealabs ha infatti riportato specifiche e prezzi dei nuovi smartphone, ma vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme o smentite:
- Razr 2026: 799,99 $
- Razr Plus 2026: 1.099,99 $
- Razr Ultra 2026: 1.499,99 $
- Razr Fold 2026: 1.899,99 $
Come vedete, quindi, si tratta di un amento di 100 dollari per il modello base e Plus, mentre il modello Ultra aumenta di 200 dollari.
Le specifiche tecniche
Secondo quanto riportato da Dealabs, il modello base avrà le seguenti dimensioni: 73.99 x 88.08 x 15.85 mm da chiuso e 73.99 x 171.30 x 7.25 mm da aperto, con un peso di 188 g, display 6.9″ AMOLED, 120Hz, processore MediaTek Dimensity 7450X e batteria con capacità di 4.800 mAh.
Il modello Plus, invece, misura 3.99 x 88.09 x 15.32 mm da chiuso e 73.99 x 171.42 x 7.09 mm da aperto, con un peso di 189 g, display 6.9″ AMOLED, 165Hz e processore Snapdragon 8s Gen 3. La batteria, in questo caso, avrà una capacità di 4.500 mAh. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire finalmente tutti i dettagli.