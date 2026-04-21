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Motorola annuncia la data di presentazione dei nuovi Razr: ecco cosa possiamo aspettarci

Tra pochi giorni verrà svelata la nuova generazione di smartphone pieghevoli Motorola. Si tratterà di quattro modelli specifici, accompagnati però da un aumento dei prezzi.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/04/2026
Motorola Razr

Tra pochissimi giorni Motorola presenterà la nuova famiglia Razr, ovvero la linea di smartphone pieghevoli. Non sono stati menzionati i modelli specifici, ma molto probabilmente si tratterà anche dei Razr 70 e Razr 70 Ultra, di cui vi abbiamo già parlato in precedenza grazie a diversi leak e render ufficiali. In attesa della presentazione, diamo un'occhiata al teaser e vediamo cosa possiamo aspettarci.

Nuovi pieghevoli ancora più ambiziosi (e costosi)

Motorola ha condiviso un teaser ufficiale dedicato chiaramente ai dispositivi Razr di nuova generazione, come potete vedere qui sotto. I nuovi smartphone saranno presentati il 29 aprile, quindi tra pochi giorni. Nel frattempo, dal teaser possiamo già vedere alcuni colori specifici, come il verde, nero e viola, con finiture particolari.

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Stando alle indiscrezioni emerse finora, potremmo aspettarci quattro modelli specifici, ma con un notevole aumento di prezzo. Dealabs ha infatti riportato specifiche e prezzi dei nuovi smartphone, ma vi suggeriamo di prendere queste informazioni con le pinze, in attesa di conferme o smentite:

  • Razr 2026: 799,99 $
  • Razr Plus 2026: 1.099,99 $
  • Razr Ultra 2026: 1.499,99 $
  • Razr Fold 2026: 1.899,99 $

Come vedete, quindi, si tratta di un amento di 100 dollari per il modello base e Plus, mentre il modello Ultra aumenta di 200 dollari.

Le specifiche tecniche

Secondo quanto riportato da Dealabs, il modello base avrà le seguenti dimensioni: 73.99 x 88.08 x 15.85 mm da chiuso e 73.99 x 171.30 x 7.25 mm da aperto, con un peso di 188 g, display 6.9″ AMOLED, 120Hz, processore MediaTek Dimensity 7450X e batteria con capacità di 4.800 mAh.

Il Razr Fold potrebbe essere il foldable col miglior rapporto qualità-prezzo, ma Motorola rimane cauta Il Razr Fold potrebbe essere il foldable col miglior rapporto qualità-prezzo, ma Motorola rimane cauta

Il modello Plus, invece, misura 3.99 x 88.09 x 15.32 mm da chiuso e 73.99 x 171.42 x 7.09 mm da aperto, con un peso di 189 g, display 6.9″ AMOLED, 165Hz e processore Snapdragon 8s Gen 3. La batteria, in questo caso, avrà una capacità di 4.500 mAh. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire finalmente tutti i dettagli.

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