Code Vein II scende di prezzo su Instant Gaming: soulslike anime con il 34%

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Code Vein II, acquistabile a 37,89€ (IVA esclusa) invece dei 70€, con uno sconto del 46%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 46,23€ (IVA inclusa). Rispetto al prezzo ufficiale italiano di 70€, lo sconto è pari a -34%. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato alla versione PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un ritorno nel mondo di Code Vein

Code Vein II prosegue la formula del primo capitolo, combinando elementi soulslike con uno stile visivo fortemente ispirato agli anime. Il combattimento resta impegnativo, con un sistema basato su tempismo, schivate e gestione delle abilità. Il gioco punta anche sulla narrativa, con una storia più sviluppata e un cast di personaggi che accompagnano il protagonista nel corso dell'avventura.

Uno degli elementi distintivi resta la possibilità di personalizzare il proprio personaggio e adattare lo stile di gioco attraverso abilità e equipaggiamento. Il prezzo attuale rappresenta un buon compromesso per chi è interessato al titolo e vuole accedervi con uno sconto già significativo rispetto al lancio. Nella nostra recensione di Code Vein II, abbiamo evidenziato come il sistema di combattimento rimane solido e la progressione, articolata e profonda, consente una buona libertà nella creazione delle build, anche se talvolta si perde in una complessità eccessiva e poco necessaria.