Resident Evil Requiem per PS5 è su Amazon al minimo storico: costa quasi 20 € in meno

Se sei un appassionato della serie targata Capcom o cerchi nuove avventure inquietanti e adrenaliniche, Resident Evil Requiem per PS5 è su Amazon a 65,90 € rispetto al prezzo consigliato di 85,55 €, permettendoti di risparmiare il 23%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.