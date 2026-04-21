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Resident Evil Requiem per PS5 è su Amazon al minimo storico: costa quasi 20 € in meno

Tra le offerte di Amazon troviamo Resident Evil Requiem per PS5 con uno sconto del 23%. Si tratta del nono episodio principale della serie Capcom.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   21/04/2026
Resident Evil Requiem
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Se sei un appassionato della serie targata Capcom o cerchi nuove avventure inquietanti e adrenaliniche, Resident Evil Requiem per PS5 è su Amazon a 65,90 € rispetto al prezzo consigliato di 85,55 €, permettendoti di risparmiare il 23%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Un gioco ideale per gli amanti degli horror

In questa nuova avventura vestirai i panni della protagonista Grace Ashcroft, affiancata da Leon S. Kennedy. Potrai vivere un gameplay dinamico e stimolante, tra esplorazione, gestione delle risorse e sequenze più spettacolari e orientate al combattimento. Nel complesso, si tratta di un gioco che dovresti assolutamente recuperare, se ami Resident Evil in generale o se cerchi nuove avventure che sappiano coinvolgerti.

Resident Evil Requiem potrebbe ricevere la modalità Mercenari Resident Evil Requiem potrebbe ricevere la modalità Mercenari

Tuttavia, la seconda metà con Leon potrebbe non convincerti troppo, mentre le boss fight non sono indimenticabili. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli, in modo da valutare l'acquisto.

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