Bloodborne Remaster e la versione PC sono state commentate da un noto ex-PlayStation

In verità la sua è più una considerazione personale che un'informazione proveniente da dietro le quinte, ma risulta comunque interessante perché proviene da una persona che ha coperto delle cariche molto alte all'interno di Sony , anche nel periodo in cui il gioco FromSoftware era in sviluppo ed è stato poi lanciato.

Uno storico ex-PlayStation come Shuhei Yoshida , che è stato presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios, ha commentato di recente Bloodborne , parlando di un possibile remaster e della versione PC del gioco.

Un grande mistero

È vero che Yoshida è uscito da Sony nel 2025 e dal 2019 non ha più svolto il ruolo di capo dei Worldwide Studios, che è stato assegnato in tale anno a Hermen Hulst, ma è comunque stato ai vertici dell'organigramma di PlayStation, dunque potrebbe aver avuto voce in capitolo sulla questione.

Eppure, durante il suo recente intervento alla Japan Computer Entertainment Developers Conference 2026, che è stata trasmessa anche nella giornata di ieri, ha esternato il suo stupore per la mancanza di iniziativa dimostrata da Sony su un gioco così amato dal pubblico.

Dopo aver condiviso con gli astanti il fatto che uno dei momenti di maggiore gloria della sua carriera di videogiocatore è stato proprio quando ha sconfitto uno dei boss più impegnativi di Bloodborne durante una diretta in streaming, ha voluto spendere alcune parole su questo gioco.

Bloodobrne è un titolo che ha "così tanti fan in tutto il mondo, eppure non ha ancora ricevuto una versione nativa per PS5", ha riferito Yoshida, aggiungendo che "non ha nemmeno una versione PC".

Anche considerando la quantità di remake e remaster che normalmente emergono da parte di PlayStation, ha spiegato Yoshida, il fatto che Bloodborne non sia mai stato preso in considerazione per un'operazione del genere "rimane un mistero", ha detta dell'ex-capo di Sony Worldwide Studios.

Nel frattempo, abbiamo visto che Bloodborne diventerà un film d'animazione e sarà fedele al gioco ma non ci sono informazioni su un possibile ritorno in forma videoludica.