C'è un motivo se il remake di Bloodborne firmato Bluepoint non ha visto la luce

Jason Schreier ha pubblicato su Bloomberg un articolo che rivela nuovi dettagli sul remake di Bloodborne che Bluepoint Games avrebbe voluto realizzare, vedendosi però negare questa possibilità per una ragione che potrebbe sorprendervi.

Come già riportato, dopo aver lavorato ai remake di Demon's Souls e Shadow of the Colossus, e aver collaborato con Santa Monica Studio su God of War Ragnarok, Bluepoint Games avrebbe voluto dedicarsi a un progetto originale ma è arrivato il ben noto focus sui live service.

A quel punto lo studio ha cominciato a lavorare appunto a un live service ambientato nell'universo di God of War con Atreus che si rendeva protagonista di una discresa negli inferi greci, includendo elementi cooperativi, ma il progetto si è rivelato troppo ambizioso e nel 2025 è stato cancellato.

Reduce da questa cancellazione, Bluepoint Games ha pensato di realizzare finalmente il remake di Bloodborne che i fan chiedevano a gran voce da anni ma, secondo alcune fonti vicine alla vicenda, FromSoftware e Hidetaka Miyazaki si sono opposti.