La remaster mod di Bloodborne per PC è arrivata alla versione 0.99

La Remaster Mod della versione PC di Bloodborne è arrivata alla versione 0.99, tornando anche alla denominazione originale dopo un tentativo di cambio di nome. Chiarmente non esiste una conversione ufficiale del gioco di FromSoftware per PC, che però può essere eseguito usando l'emulatore shadPS4. La mod migliora così tanto l'aspetto viviso del gioco, sbloccando anche il frame rate, da renderlo un'esperienza molto più piacevole di quella sperimentata su PlayStation 4.

Oltre a quanto riportato, la Remaster Mod aggiunge ombre dinamiche, aumenta distanza e stabilità delle ombre, introduce il parallax occlusion mapping per avere superfici più dettagliate, inserisce nuove fonti di luce (come per candele e lampade) e corregge il problema degli oggetti volanti.

La novità più rilevante della versione 0.99 è che rende principale la variante gparams, mantenendo la direzione artistica più fedele all'originale. Inoltre, una patch migliora le texture (upscaling), aggiunge nuove shininess map, rimuove altre luci pre-renderizzate e corregge vari bug.

Per il resto, potete scaricare la mod BB PC Remaster da Nexus Mod, dove troverete anche tutte le istruzioni necessarie per installarla.

Chiaramente, l'invito è quello di acquistare una copia originale di Bloodborne da usare con l'emulatore e la mod. Chissà se un giorno Sony convertirà ufficialmente il gioco per PC e se raggiungerà la stessa qualità.