YouTube Premium Lite accoglie due funzioni richieste dagli utenti: vediamo di che si tratta

L'abbonamento YouTube Premium Lite accoglie due funzioni specifiche: il download offline e la riproduzione in background. Ad annunciarlo è stata proprio YouTube sul blog ufficiale. Si tratta di una novità piuttosto interessante, dato che queste due funzioni erano disponibili esclusivamente per gli abbonati al piano Premium completo. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Come cambia l’abbonamento Il piano Premium Lite, lo ricordiamo, costa 7,99 euro al mese. Adesso è possibile scaricare i video da poter guardare offline, nonché usufruire della riproduzione in background continuando ad aprire altre app o svolgere altre attività. Potrete anche continuare ad ascoltare musica - o qualsiasi tipo di contenuto - con lo schermo bloccato, quindi è sicuramente una funzione molto utile che non vi costringerà a ricorrere ad altre soluzioni. YouTube Premium Lite Inoltre, con Premium Lite è possibile guardare video senza pubblicità, ad eccezione degli Shorts e dei contenuti musicali. In quel caso è necessario passare al piano Premium completo, come per YouTube Music Premium. Come anticipato, le due novità derivano dall'ascolto del feedback degli utenti, che da tempo chiedevano l'introduzione di funzionalità simili anche su questo piano. Potrebbe trattarsi anche di una strategia per incentivare le sottoscrizioni, arricchendo l'offerta con funzionalità apprezzate.