Il remake di Bloodborne? Sony non l'ha mai proposto a Bluepoint

A quanto pare Sony non avrebbe mai affidato a Bluepoint la realizzazione del remake di Bloodborne, nonostante le voci messe in circolazione nelle scorse ore dall'informatore eXtas1s, provenienti dall'UI Designer di NieR: Automata.
Lo sviluppatore ha raccontato che Sony avrebbe commissionato il remake di Bloodborne allo studio del remake di Demon's Souls, ma che in mezzo allo sviluppo avrebbe cancellato tutto per fargli realizzare un live service. Secondo un nuovo report, proveniente da ex dipendenti dell'azienda stessa, non sarebbe andata così.
Scelte discutibili
A riportare la smentita è stato l'utente X Detective Seeds, che ha parlato direttamente con degli ex dipendenti di Bluepoint, da cui ha tratto molte informazioni di prima mano sulla chiusura dello studio.
Interrogati su questo fantomatico remake di Bloodborne, i dipendenti hanno affermato che Sony non ha mai affidato a Bluepoint il progetto e che la voce precedente era semplicemente falsa.
Ciò non significa che Sony non possa aver affidato Bloodborne ad altri studi di sviluppo. Sicuramente non a Bluepoint, il che per molti potrebbe risultare una notizia sconvolgente, vista la qualità del remake di Demon's Souls e l'assoluta competenza dello studio di sviluppo nel campo.
Inoltre, ciò conferma che Sony non sembra avere grande interesse nel realizzare un remake di Bloodborne, nonostante le richieste insistenti della comunità e il successo proprio di Demon's Souls, che rimane una delle esclusive più convinceti di PlayStation 5, nonostante sia uscito insieme alla console.