Remothered: Tormented Fathers Remastered e Broken Porcelain Remastered saranno saranno gratuiti per chi possiede gli originali

Le nuove edizioni, previste nel primo trimestre del 2027, puntano ad aggiornare le esperienze originali mantenendone l'identità, l'atmosfera e gli elementi horror che hanno caratterizzato la serie. L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione dei nuovi Release Window Trailer dedicati ai due giochi.

Stormind Games ha annunciato un'iniziativa dedicata a chi ha acquistato le versioni originali dei primi due capitoli della serie horror Remothered. I possessori di Remothered: Tormented Fathers e Remothered: Broken Porcelain potranno effettuare gratuitamente l'upgrade alle rispettive versioni Remastered nei primi sette giorni successivi alla pubblicazione.

I due trailer

"La community ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Remothered", ha dichiarato Antonio Cannata, CEO e co-fondatore di Stormind Games. "Chi ha acquistato e sostenuto i primi due giochi ha contribuito direttamente alla crescita della serie. Vogliamo quindi dare loro accesso alle versioni rimasterizzate senza costi aggiuntivi. Il free upgrade vuole essere un ringraziamento concreto per il supporto ricevuto nel corso degli anni."

L'iniziativa consentirà quindi a chi ha già acquistato i due titoli di accedere alle nuove versioni senza dover ricomprare i giochi. Stormind Games non ha ancora fornito i dettagli sulle modalità dell'upgrade né sulle piattaforme interessate, che saranno comunicati in prossimità del lancio.

Le versioni rimasterizzate arrivano inoltre mentre la software house prepara Remothered: Red Nun's Legacy, nuovo capitolo destinato ad ampliare ulteriormente l'universo narrativo della serie.