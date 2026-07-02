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Stormind Games annuncia le versioni rimasterizzate dei primi due Remothered

Remothered: Tormented Fathers e Broken Porcelain tornano in versione rimasterizzata con Unreal Engine 5.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/07/2026
La protagonista del primo Remothered
Remothered: Tormented Fathers
Remothered: Tormented Fathers
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Stormind Games ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di Remothered: Tormented Fathers Remastered e Remothered: Broken Porcelain Remastered, delle versioni rivedute e corrette dei primi due capitoli della sua serie di survival horror. L'operazione precede l'uscita del terzo episodio inedito della saga, Remothered: Red Nun's Legacy, la cui pubblicazione è confermata entro la fine di quest'anno.

Grafica nuova

Entrambi i giochi passeranno a Unreal Engine 5. L'obiettivo dichiarato dagli sviluppatori è quello di offrire i due giochi con una veste grafica più attuale, preservando però l'essenza degli originali. Non subiranno infatti variazioni il gameplay, il bilanciamento, la storia e le atmosfere che caratterizzano il franchise.

Dal punto di vista tecnico, l'aggiornamento introduce un'illuminazione più realistica gestita dalla tecnologia Lumen e ambientazioni più dettagliate grazie all'uso di texture in 4K e del sistema Nanite. Il lavoro di rifinitura ha coinvolto anche i modelli dei personaggi, ora migliorati, e le sequenze cinematiche, aggiornate per risultare in linea con le produzioni moderne. A completare l'opera di svecchiamento vi sono un'interfaccia e dei menù interamente riprogettati, la correzione di bug presenti nelle versioni originali e un generale miglioramento della stabilità del software.

Con più di 100 dipendenti, Stormind Games è il più grande studio indipendente italiano Con più di 100 dipendenti, Stormind Games è il più grande studio indipendente italiano

Con queste nuove edizioni, i giocatori potranno rivivere l'indagine di Rosemary Reed all'interno della villa dei Felton nel primo capitolo, e tornare nei corridoi dell'Ashmann Inn nel secondo, esplorando le connessioni narrative dell'universo di gioco.

A commento dell'annuncio (accompagnato dalla pubblicazione di un trailer dedicato), Antonio Cannata, CEO e co-fondatore di Stormind Games, ha spiegato la visione dello studio: "Remothered è una saga nella quale continuiamo a credere profondamente. Dopo aver confermato che un nuovo capitolo arriverà entro la fine dell'anno, le Remastered rappresentano un ulteriore segnale del nostro impegno verso questo universo e verso la community che lo ha sostenuto negli anni. Vogliamo continuare a rafforzare la saga, valorizzando il passato e costruendo il futuro".

Lo studio ha fatto sapere che ulteriori dettagli sui due progetti di rimasterizzazione verranno comunicati nel corso dei prossimi mesi.

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