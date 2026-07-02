Windows 11 supera il 70% tra i giocatori Steam, mentre Linux perde terreno, in graduale declino Windows 10

L'ultimo sondaggio hardware e software pubblicato da Steam evidenzia come Windows 11 continui a rafforzare la propria posizione nel panorama del gaming su PC. Nonostante negli ultimi mesi si sia parlato molto della crescita di SteamOS e delle distribuzioni Linux dedicate ai videogiochi, il sistema operativo di Microsoft prosegue la sua espansione, raggiungendo il 70,44% della quota tra gli utenti della piattaforma.

Parallelamente, Windows 10 continua a perdere utilizzatori, fermandosi al 23,56%, mentre Windows 7 è ormai utilizzato da una percentuale minima di giocatori, pari appena allo 0,07% del totale.