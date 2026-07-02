Windows 11 supera il 70% tra i giocatori Steam, mentre Linux perde terreno, in graduale declino Windows 10

L'ultimo sondaggio hardware e software pubblicato da Steam evidenzia come Windows 11 continui a rafforzare la propria posizione nel panorama del gaming su PC. Nonostante negli ultimi mesi si sia parlato molto della crescita di SteamOS e delle distribuzioni Linux dedicate ai videogiochi, il sistema operativo di Microsoft prosegue la sua espansione, raggiungendo il 70,44% della quota tra gli utenti della piattaforma.
Parallelamente, Windows 10 continua a perdere utilizzatori, fermandosi al 23,56%, mentre Windows 7 è ormai utilizzato da una percentuale minima di giocatori, pari appena allo 0,07% del totale.
SteamOS, Linux e Windows 11: ulteriori dati
Tra le distribuzioni Linux, SteamOS continua comunque a occupare una posizione di rilievo grazie alla diffusione di Steam Deck e ai futuri dispositivi basati sul sistema operativo di Valve.
Nei prossimi mesi sarà interessante valutare quale impatto potranno avere le nuove Steam Machine e gli altri dispositivi compatibili, anche se gli elevati costi dell'hardware dovuti alla crisi dei chip potrebbero limitarne la diffusione.
Per quanto riguarda la configurazione hardware, il profilo più comune tra gli utenti Steam rimane piuttosto stabile. La maggior parte dei giocatori utilizza infatti 16 GB di memoria RAM, presenti nel 41,57% dei sistemi rilevati.
Non solo Windows 11: Steam propone dati anche su monitor, schede video e processori
Anche sul fronte dei monitor continua a prevalere la risoluzione Full HD 1920 x 1080, sebbene il formato QHD 2560 x 1440 stia registrando una crescita costante mese dopo mese. Tra le schede video arriva invece una novità significativa: per la prima volta la GeForce RTX 4060 Laptop diventa la GPU più diffusa sulla piattaforma, superando la RTX 3060 con una quota del 3,81% contro il 3,73%.
Un risultato che suggerisce una presenza sempre più importante dei notebook gaming all'interno della community Steam. La configurazione con 8 GB di memoria video resta la più comune. Infine, il confronto tra i produttori di processori vede ancora Intel in vantaggio con il 54,01%, mentre AMD raggiunge il 45,99%.
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