La terza fazione giocabile di Tempest Rising provabile con la nuova demo su Steam

Saber Interactive e il team di sviluppo Slipgate Ironworks hanno annunciato che la terza fazione dello strategico in tempo reale Tempest Rising , nota come Veti , sarà presto testabile dal pubblico.

La nuova fazione

L'aggiornamento permette agli utenti di avere un primo contatto diretto con i Veti, descritti dagli sviluppatori come una fazione antica e dalle origini misteriose. La versione dimostrativa pubblicata in occasione del TactiCon fungerà da anteprima per mostrare le asimmetrie e le caratteristiche uniche di questo gruppo sul campo di battaglia.

Quella dei Veti è una fazione misteriosa

Tempest Rising, che ha recentemente ricevuto una candidatura come "Miglior gioco di simulazione/strategia" ai The Game Awards, è un titolo che riprende le meccaniche classiche degli strategici in tempo reale, come spiegato nella nostra recensione, inclusa la tradizionale costruzione e gestione della base. Le vicende si svolgono in un 1997 alternativo, in una linea temporale in cui la crisi dei missili di Cuba è degenerata in un conflitto nucleare globale.

Attualmente, per un periodo di tempo limitato, Tempest Rising è in saldo su Steam: l'edizione standard è disponibile con uno sconto del 30%, mentre la Deluxe Edition è proposta con una riduzione del 35%.