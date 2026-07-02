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La terza fazione giocabile di Tempest Rising provabile con la nuova demo su Steam

La terza fazione giocabile dello strategico in tempo reale Tempest Rising, nota come Veti, sarà presto testabile dal pubblico.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   02/07/2026
L'artwork della nuova fazione
Tempest Rising
Tempest Rising
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Saber Interactive e il team di sviluppo Slipgate Ironworks hanno annunciato che la terza fazione dello strategico in tempo reale Tempest Rising, nota come Veti, sarà presto testabile dal pubblico.

I giocatori potranno provare le meccaniche di questo nuovo schieramento attraverso una demo inedita che debutterà su Steam il 9 luglio, in concomitanza con l'inizio dell'evento digitale TactiCon.

La nuova fazione

L'aggiornamento permette agli utenti di avere un primo contatto diretto con i Veti, descritti dagli sviluppatori come una fazione antica e dalle origini misteriose. La versione dimostrativa pubblicata in occasione del TactiCon fungerà da anteprima per mostrare le asimmetrie e le caratteristiche uniche di questo gruppo sul campo di battaglia.

Quella dei Veti è una fazione misteriosa
Quella dei Veti è una fazione misteriosa

Tempest Rising, che ha recentemente ricevuto una candidatura come "Miglior gioco di simulazione/strategia" ai The Game Awards, è un titolo che riprende le meccaniche classiche degli strategici in tempo reale, come spiegato nella nostra recensione, inclusa la tradizionale costruzione e gestione della base. Le vicende si svolgono in un 1997 alternativo, in una linea temporale in cui la crisi dei missili di Cuba è degenerata in un conflitto nucleare globale.

Arriva il primo aggiornamento maggiore di Tempest Rising che aggiunge la modalità classificata e le classifiche Arriva il primo aggiornamento maggiore di Tempest Rising che aggiunge la modalità classificata e le classifiche

Attualmente, per un periodo di tempo limitato, Tempest Rising è in saldo su Steam: l'edizione standard è disponibile con uno sconto del 30%, mentre la Deluxe Edition è proposta con una riduzione del 35%.

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