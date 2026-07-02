Il processore AMD Ryzen 9 9950X cala di prezzo su AliExpress: applica il coupon dedicato e risparmia

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AMD Ryzen 9 9950X è un processore di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate sia in ambito gaming sia nelle attività professionali più complesse, come rendering, editing video e produttività avanzata. Basato sull'architettura Zen 5 ed è realizzata con processo produttivo a 4 nm.
Ulteriori dettagli sul processore
La CPU integra 16 core e 32 thread, garantendo un'elevata capacità di multitasking. Le frequenze operative sono molto competitive, con una base di 4,3 GHz e un boost che può raggiungere i 5,7 GHz, offrendo così reattività e prestazioni elevate anche sotto carichi intensi.
Dal punto di vista delle specifiche avanzate, il Ryzen 9 9950X dispone di un TDP di 170 W e di una generosa cache L3 da 80 MB, elementi che contribuiscono a migliorare la gestione dei dati e la velocità complessiva del sistema.
È presente anche una grafica integrata AMD RDNA 2. Il processore supporta le più moderne tecnologie, tra cui memorie DDR5 e interfaccia PCIe 5.0.
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