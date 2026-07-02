Il processore AMD Ryzen 9 9950X cala di prezzo su AliExpress: applica il coupon dedicato e risparmia

Su AliExpress, oggi, tramite l'applicazione di un codice sconto dedicata è possibile risparmiare sull'acquisto del processore AMD Ryzen 9 9950X. Il coupon è CDJULY45 dal valore di 45€ per un costo totale e finale di 375,56€. La spedizione è prevista tra il 7 e il 12 luglio 2026. Puoi accedere alla pagina del prodotto e acquistarlo direttamente tramite questo link.

AMD Ryzen 9 9950X è un processore di fascia alta progettato per offrire prestazioni elevate sia in ambito gaming sia nelle attività professionali più complesse, come rendering, editing video e produttività avanzata. Basato sull'architettura Zen 5 ed è realizzata con processo produttivo a 4 nm.