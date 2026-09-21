Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, tra cui Attack on Titan 2

Sin dal lancio di Switch 2 Nintendo sta portando avanti l'impegno di rendere quanti più giochi Switch 1 pienamente fruibili sulla nuova console, risolvendo progressivamente i problemi di compatibilità.

La lista dei titoli ora perfettamente funzionanti si è ulteriormente ampliata con l'aggiornamento di sistema 23.00.00 che, pur senza menzionarlo direttamente nelle note ufficiali, ha risolto indirettamente una serie di magagne che compromettevano in maniera più o meno grave l'esperienza con titoli come Attack on Titan 2 e Terraformers.