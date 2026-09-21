Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, tra cui Attack on Titan 2

Sin dal lancio di Switch 2 Nintendo sta portando avanti l'impegno di rendere quanti più giochi Switch 1 pienamente fruibili sulla nuova console, risolvendo progressivamente i problemi di compatibilità.
La lista dei titoli ora perfettamente funzionanti si è ulteriormente ampliata con l'aggiornamento di sistema 23.00.00 che, pur senza menzionarlo direttamente nelle note ufficiali, ha risolto indirettamente una serie di magagne che compromettevano in maniera più o meno grave l'esperienza con titoli come Attack on Titan 2 e Terraformers.
Altri problemi risolti e segnalati
Come segnalato da Nintendo Everything e confermato dalle informazioni aggiornate sul sito ufficiale della compatibilità di Nintendo, sono stati risolti i problemi di compatibilità per i seguenti giochi:
- Aidan In Danger
- Asatsugutori
- Attack On Titan 2
- Bar Stella Abyss
- Boot Hill Heroes
- D.C.4 Da Capo 4
- Fig
- Go Vacation
- Hayarigami: Keishicho Kaii Jiken File
- Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation
- KIYO: Bunny Tyranny
- Laboratory Rat Escape Simulator Pro
- Monster Menu: The Scavenger's Cookbook
- Ninja Five-O
- Overdriven Reloaded: Special Edition
- Shin Hayarigami 3
- Suuran Digit for Nintendo Switch
- Terraformers
- The Wild Case
- Tiny Lands
- What the Dub?!
- ZikSquare
Inoltre, è stata stilata anche una lista di altri giochi che presentano problemi di compatibilità su Switch 2 e che con ogni probabilità Nintendo affronterà nei prossimi mesi:
- Herdling
- ILA: A Frosty Glide
- Lost Twins 2
- Operation: Tango
- Rain World
- Slay the Princess: The Pristine Cut
Oltre ad aver ampliato la compatibilità di Switch 2, l'aggiornamento 23.00.00 della console ha introdotto diverse novità, tra cui spicca l'aggiunta del supporto al VRR (la frequenza di aggiornamento variabile) anche in modalità TV, a patto di avere uno schermo compatibile.