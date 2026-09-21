0

Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, tra cui Attack on Titan 2

L'ultimo aggiornamento di Switch 2 amplia la lista dei giochi Switch 1 compatibili, risolvendo numerosi problemi e aggiungendo anche il supporto al VRR in modalità docked.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   21/09/2026
Una console Nintendo Switch 2

Sin dal lancio di Switch 2 Nintendo sta portando avanti l'impegno di rendere quanti più giochi Switch 1 pienamente fruibili sulla nuova console, risolvendo progressivamente i problemi di compatibilità.

La lista dei titoli ora perfettamente funzionanti si è ulteriormente ampliata con l'aggiornamento di sistema 23.00.00 che, pur senza menzionarlo direttamente nelle note ufficiali, ha risolto indirettamente una serie di magagne che compromettevano in maniera più o meno grave l'esperienza con titoli come Attack on Titan 2 e Terraformers.

Altri problemi risolti e segnalati

Come segnalato da Nintendo Everything e confermato dalle informazioni aggiornate sul sito ufficiale della compatibilità di Nintendo, sono stati risolti i problemi di compatibilità per i seguenti giochi:

  • Aidan In Danger
  • Asatsugutori
  • Attack On Titan 2
  • Bar Stella Abyss
  • Boot Hill Heroes
  • D.C.4 Da Capo 4
  • Fig
  • Go Vacation
  • Hayarigami: Keishicho Kaii Jiken File
  • Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation
  • KIYO: Bunny Tyranny
  • Laboratory Rat Escape Simulator Pro
  • Monster Menu: The Scavenger's Cookbook
  • Ninja Five-O
  • Overdriven Reloaded: Special Edition
  • Shin Hayarigami 3
  • Suuran Digit for Nintendo Switch
  • Terraformers
  • The Wild Case
  • Tiny Lands
  • What the Dub?!
  • ZikSquare

Inoltre, è stata stilata anche una lista di altri giochi che presentano problemi di compatibilità su Switch 2 e che con ogni probabilità Nintendo affronterà nei prossimi mesi:

  • Herdling
  • ILA: A Frosty Glide
  • Lost Twins 2
  • Operation: Tango
  • Rain World
  • Slay the Princess: The Pristine Cut
Ecco le dimensioni di The Witcher 3 Remastered su Nintendo Switch 2 Ecco le dimensioni di The Witcher 3 Remastered su Nintendo Switch 2

Oltre ad aver ampliato la compatibilità di Switch 2, l'aggiornamento 23.00.00 della console ha introdotto diverse novità, tra cui spicca l'aggiunta del supporto al VRR (la frequenza di aggiornamento variabile) anche in modalità TV, a patto di avere uno schermo compatibile.

Aggiungici come fonte preferita su Google
Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Nintendo Switch 2 migliora la compatibilità con altri giochi Switch 1, tra cui Attack on Titan 2