Lenovo Legion C700 è il nuovo handheld Android: si può giocare anche offline

Lenovo debutta nel settore degli handheld con il suo primo dispositivo pensato per il cloud gaming: il Legion C700 . Presentato inizialmente in Cina, il nuovo dispositivo si propone come una soluzione interessante per giocare anche senza una connessione attiva , grazie al protocollo proprietario Legion Stream. Vediamo i dettagli del dispositivo e quali sono i suoi principali punti di forza.

Caratteristiche del dispositivo

Come vi abbiamo anticipato, il Legion C700 ha fatto il suo debutto in Cina questa settimana. L'handheld include un dongle proprietario che consente di effettuare lo streaming dei giochi direttamente dal PC, senza la necessità di una connessione a Internet. A rendere possibile questa soluzione è il protocollo Legion Stream, che permette di trasmettere in pochi istanti i giochi dal PC alla console, anche quando si è completamente offline.

Lenovo C700

Il dispositivo è dotato di schermo LCD da 7,82 pollici Full HD a 120 Hz, pesa 556 grammi, è alimentato dal chip Dimensity 7400 e utilizza una batteria da 8.000 mAh. Troviamo inoltre da 6 a 8 GB di RAM e da 128 a 256 GB di archiviazione espandibile in base alle proprie esigenze. Lato connettività sono presenti Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6E, USB 2.0, jack da 3,5 mm e Android 16.

Legion C700

Per quanto riguarda l'esperienza di gioco in sé, il dispositivo si basa su stick analogici TMR, trigger a effetto Hall e due tasti posteriori, pensati per offrire un controllo più preciso e completo durante le sessioni. Nel complesso, si tratta di un prodotto decisamente interessante, il cui principale punto di forza risiede nella possibilità di accedere alla propria libreria di giochi per PC e, soprattutto, di farlo anche senza una connessione Internet attiva.