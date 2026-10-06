Festa delle Offerte Prime 2026: top 5 migliori TV OLED in sconto su Amazon

La Festa delle Offerte Prime 2026 è iniziata. Per l'occasione, abbiamo selezionato i 5 migliori TV OLED attualmente in offerta. Prima di proseguire, specifichiamo che l'immagine in evidenza è puramente indicativa e l'articolo è in aggiornamento, quindi potremmo sostituire i prodotti in caso di variazioni o in caso di opzioni più vantaggiose e interessanti. Inoltre, i prezzi potrebbero variare.

Migliori TV OLED in sconto

Partiamo dal primo prodotto: il televisore Samsung OLED 4K AI da 48", disponibile a 839 € rispetto al prezzo mediano di 899 €. Puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il modello Samsung OLED 4K da 55" costa invece 911 € rispetto al prezzo mediano di 982 €. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul bottone sottostante. Questi modelli offrono colori vividi e dettagli realistici, con la potenza del processore NQ4 AI Gen2. Troviamo inoltre audio immersivo con Dolby Atmos e OTS Lite così potrai goderti i tuoi contenuti preferiti, che si tratti di serie, film o di videogiochi. La versione da 77" 2026 costa invece 1.994 € rispetto al prezzo mediano di 2.568,91 €. Potrai goderti un gioco fluido grazie a Motion Xcelerator 120Hz in 4K, FreeSync Premium e G-Sync. Acquistalo tramite questo link o attraverso il box seguente. Su Amazon è disponibile anche il televisore LG OLED evo AI da 65" a 1.929 € rispetto al prezzo consigliato di 3.599 €, permettendoti di risparmiare fino al 46%. Puoi acquistarlo qui o attraverso il box qui sotto. Infine, è disponibile il TV Sony Bravia 8 da 55" a 1.167 € rispetto al prezzo mediano di 1.299 €, con IMAX Enhanced, Dolby Vision Atmos, Chromecast e AirPlay. Puoi acquistarlo cliccando qui o sul box seguente. Come già detto, l'articolo è in aggiornamento, quindi aggiungeremo sicuramente titoli ancora più interessanti e a prezzi ancora più vantaggiosi. La Festa delle Offerte Prime è in programma il 6 e il 7 ottobre, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram. Inoltre, puoi scoprire tutte le migliori offerte di Amazon Prime nel nostro speciale dedicato.