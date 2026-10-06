Marvel's Wolverine è in promo per la Festa delle Offerte Prime di Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime una promozione che fa calare il prezzo di Marvel's Wolverine: l'offerta prevede uno sconto del 13% per un costo totale e finale di 70,49€, minimo storico registrato dal momento dell'uscita. Un prezzo più basso è stato raggiunto solo in fase di pre-order, ma si tratta poco più di 1€ in meno. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Marvel's Wolverine è un action-adventure sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony. Il gioco porta sullo schermo una storia ispirata alla mitologia dei fumetti di Wolverine e al più ampio universo degli X-Men, con un cast composto da numerosi personaggi legati alla saga.