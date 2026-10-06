Marvel's Wolverine è in promo per la Festa delle Offerte Prime di Amazon: acquistalo (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime una promozione che fa calare il prezzo di Marvel's Wolverine: l'offerta prevede uno sconto del 13% per un costo totale e finale di 70,49€, minimo storico registrato dal momento dell'uscita. Un prezzo più basso è stato raggiunto solo in fase di pre-order, ma si tratta poco più di 1€ in meno. Acquistalo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Marvel's Wolverine è un action-adventure sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony. Il gioco porta sullo schermo una storia ispirata alla mitologia dei fumetti di Wolverine e al più ampio universo degli X-Men, con un cast composto da numerosi personaggi legati alla saga.
Ulteriori dettagli sul gioco
Al centro dell'avventura c'è James "Logan" Howlett, interpretato da Liam McIntyre, un mutante dotato di artigli retrattili, istinti animaleschi particolarmente sviluppati e un potente fattore rigenerante. Dopo essere stato sottoposto a intensi esperimenti, Logan riceve uno scheletro rivestito di adamantio, una lega praticamente indistruttibile.
La storia è ambientata tre anni dopo l'abbandono di Logan del Team X, una squadra creata dal genetista Nathaniel Essex per proteggere i mutanti. Wolverine torna a collaborare con i suoi ex compagni Sabretooth e Mystique quando Essex viene rapito da Bolivar Trask, miliardario e scienziato intenzionato a eliminare i mutanti con l'aiuto della sua milizia privata, i Reavers. Qui la nostra recensione.